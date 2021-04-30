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2020人口普查 喬州共1070萬人 10年增100萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據人口普查局周一公布的新數據，2010年至2020年，喬治亞州的人口增長了10%，或約100萬人，達到1070萬。但此次是自1990年以來，該州未再增加國會席位，原因是人口增長速度較前20年有減緩趨勢。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，該總數反映了喬州居民人數、海外服務人員和聯邦文職人員及其一起生活的家屬，這些人在就業紀錄中將喬州列為其家鄉州。

新的人口數據對於資源分配至關重要，決定了未來十年各州在眾議院獲得的席位數，亦提供資訊給政府每年應在何處分配數千億的資金。

人口普查局預計於今年稍晚發布2020年的城市和各郡人口統計數據和訊息，包括年齡，性別和種族。

整體來說，德州是最大贏家，獲得兩個眾議院新席位。科羅拉多州，佛羅里達州，蒙大拿州，北卡羅來納州和俄勒岡州各贏得一席，而加州，伊利諾州，密西根州，紐約州，俄亥俄州，賓州和西維吉尼亞州則各失去一席。

1790年人口普查後，每位聯邦眾議員代表約3萬4000名居民。自那時起，眾議院席位已擴大了三倍，從105個增加到435個。根據2020年的人口普查結果，每個成員現在平均代表76萬1169人。

美國人口在2010年至2020年之間增長了7.4%，達到3億314萬人，是歷史上第二低的增長率。南部地區在過去十年中增長最快，達到10.2%。

在愛默蕾大學(Emory)教授公共政策的里奇(Michael Rich)表示，「好處是，喬州人口增加了100萬，這意味著需要更多的錢，但這也意味著有更多的人需要服務。」

社區也會使用人口普查數據來規畫新的道路和醫院，並決定學校應聘用的教師數。企業在決定何處建廠或開店時也會研究這些數字。

亞特蘭大地區官員表示，估計2020年人口普查數據將顯示該區的增長放緩，但人口卻更加多樣化。

喬州議員們亦將使用這些數據重新繪製州和國會立法區，以確保每區都有相等數目的選民。

人口普查 喬州 眾議院

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