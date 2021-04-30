陸乃昂新冠主題油畫 撫慰人心

陸乃昂(左)，與巴恩哈特博士在「新冠2019」的油畫前合影。(記者陳幸蘋／攝影)

亨茨維爾(Huntsville)主流電視台WHNT News19，日前報導了該城華裔藝術家陸乃昂(Kathy Chan)，以COVID-19為題繪製的油畫作品，分享疫情 體驗，傳達對困境的慰藉信息。

報導指出，疫情自2019年底起在全球各地爆發以來，人們努力尋求不同應對困境的方式，陸乃昂則在疫情下啟發了創作動力，把紓困 方式轉移到畫布上，創作了共兩幅一大一小的雙聯畫(diptych)。

陸乃昂(左)，與畫展主辦人、亨城太空和火箭中心前任首席執行官巴恩哈特博士(Dr. Deborah Barnhart)合影。(記者陳幸蘋／攝影)

該畫作目前在亨城的小青精品店和藝廊(The Little Green Store and Gallery)展出，是亨城太空 和火箭中心前任首席執行官巴恩哈特(Dr. Deborah Barnhart)和友人聯袂舉辦的畫展項目之一。

巴恩哈特表示「藝術是永恆長遠的，也是人類歷史的記錄，我認為陸乃昂適逢其時的創作，深具意義」。

陸乃昂出生在中國，成長於巴西，曾旅居英國、土耳其等國，1970年定居亨城。才藝雙全的她，集畫家、舞蹈家、音樂家、珠寶藝術家、服裝設計家等專才於一身。她擅長利用多元的媒介物體、精巧的構思設計，來銓釋現實事件，展現內心感受及表達愛心關注。

陸乃昂(Kathy Chan)創作的「新冠2019」(COVID-19)油畫作品。(記者陳幸蘋／攝影)

陸乃昂稱，「我用畫布或美麗的寶石來記錄歷史」。新冠疫情讓她深受感觸，覺得身為藝術家，應有更好的表達內心感受方式；因而構思創作此一油畫作品。

她使用艷麗明亮的色彩，來描繪疫情的大規模爆發並急速擴散；隨著病毒的持續演變發展，畫作也跟著添加了代表病毒變種的形象，和具有「Y」形狀的免疫抗體的標誌。之後她又再創作了一幅較小幅的畫作，象徵流行病的終結，當時的世界也似乎變小了，所有人的生活回歸常態，重新相互連接。她希望經由藝術，能提供對疫情如釋重負的解脫感。

相關展覽詳情，可查看：bit.ly/3t3pePB以及facebook.com/littlegreenstore。