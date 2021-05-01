和平超市推出夏日美膚養生飲料 5月感恩回饋快樂送 購物滿50元送一杯

和平超市最新推出青草凍波霸奶茶。(和平提供)

面對炎炎夏日的到來，位於Chamblee市百福大道的和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，已經為大家準備好了各類美膚養生清涼飲料！而且為了邁入五月感恩母親的月份，該超市貼心地推出「感恩回饋快樂送」，自5月1日(週六)到5月31日(週日)在該超市購物滿50元，獲贈一杯清涼、新鮮又美味的飲料。和平超市也會以特價，歡迎大眾購買這些由自行研發、現場製作的新鮮飲品，讓大家都能「清涼一夏」。

和平超市最新推出的飲品，有洛神花愛玉青蛙蛋，鴛鴦咖啡果凍飲，青草凍波霸奶茶，酪梨奶昔，泰式波霸奶茶，玫瑰綠茶飲，以及各類鮮榨蔬果汁等等。

和平超市是亞特蘭大都會 區老字號的亞洲超市，從1980年代開業以來，以近40年的光陰屹立亞城，照顧無數異鄉遊子的五臟廟和生活所需，舉凡各類熟食，鮮榨甘蔗汁，唐山什貨，游水海鮮，四時瓜果，新鮮肉類，港式燒臘，參茸補品，各式禮品，家庭用品，零售、批發，在這兒應有盡有。

由於和平超市的蔬果、肉禽類直接進貨，便宜又新鮮。超市中的燒臘、燒鴨、燒雞更是絕對不能錯過，很多人專門就是為了他家的燒臘而來的，不僅好吃價格也很實惠，還可以預定烤乳豬。想要品嚐南洋風味，這兒還有各類的越南 大包子、大粽子、油炸餅等熟食，及各類醬料。

和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。