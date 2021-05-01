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華美銀行今年首季成長強勁 存貸款穩步增加 財報淨利逾2億500萬美元

亞特蘭大訊
華美銀行位於加州的總部。(East West Bank提供)
華美銀行位於加州的總部。(East West Bank提供)

華美銀行控股公司華美銀行集團(NASDAQ股票代號EWBC)日前公布2021年第一季度盈利報告，淨利達2億500萬美元，每股獲利1.44美元。平均資產報酬率為1.50%，平均股東權益報酬率為15.6%。存貸款穩步增加，收益和盈利能力持續提昇，信貸品質保持平穩，淨利較2020年第四季度增長25%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民表示：「華美銀行2021年第一季度強勁成長。截至2021年3月31日，總貸款創新高，達396億美元，與2020年12月31日相比 ，年均增長率達13%；總存款亦創新紀錄，達495億美元，與去年第四季度相比，年均增長率達42%。」

吳建民還表示，華美銀行2021年第一季度的收益與2020年第四季度相比，年均增長率達10%，同時，有效的成本控管使調整後，税前撥備前收入的年均增長率達到17%。鑒於宏觀經濟前景改善，且銀行資產品質持續穩定，2021年第一季度華美銀行未撥備任何貸款損失準備金。此外，得益於穩健的財務表現，銀行第一季度的有形股東權益報酬率達17.2%。

吳建民說：「自年初至今，華美銀行的存貸款額強勢成長，而華美銀行客戶所展現出的韌性和經濟的持續復甦，都使我們對2021年全年的發展前景和資產品質持樂觀態度。隨著經濟的重啟和回升，華美銀行將繼續憑藉強勁的財務表現協助客戶持續發展，邁向成功。」

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。營業時間為：周一至周五上午9時至下午4時，周六上午9時至下午1時。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。

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