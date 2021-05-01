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解決企業困境四步驟 世華全球總會長劉琍綺傳授成功經驗

亞特蘭大訊
這場線上講座吸引超過來自世界各地120多人註冊參與。(視頻截屏)
這場線上講座吸引超過來自世界各地120多人註冊參與。(視頻截屏)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前主辦線上專題講座，由該會名譽總會長劉琍綺主講「問題的分析與決策」。白手起家創造市值逾50億台幣股票上櫃公司的劉琍綺，在演講中傳授企業成功的經驗，表示經營者要以Boss Thought、Boss Question、Confirm、Action四個步驟做決策，有助於做對的選擇、往對的方向前進。

劉琍綺是剛卸任的第10屆世華總會會長，目前是安勤科技公司董事長，在全球各地有七個子公司。劉琍綺現身說法，分享成功企業的問題分析與決策制定經驗，以面對不同的情況與解決難題。吸引亞特蘭大和世界各地的世華成員120多人線上註冊參與。

據介紹，劉琍綺早年在研華電子以業務起家。法文系畢業的她選擇投入科技業，是因適逢1987年，台幣匯兌美金大幅升值，不利於外銷，她憑著之前累積的貿易經驗及外語能力，當起了華研第一個業務員。由於她沒有任何科技背景，認真工作，有問題就問，不挑工作，今日事今日畢的工作態度，受到老闆的賞識，一路從業務專員當到執行副總，也賺到了人生第一桶金。2000年時她為了給一群有目標有能力的年輕人發揮的舞台，創立了安勤科技，專攻工業電腦。

她指出，選擇工作時要考慮清楚，加入對的公司及對的產業相當重要。在創業初期，要具備能力、財力、人力，了解產品，詢問客戶需求，也必須要有財力及人力讓公司運作。作決策要以經營者的角度出發，BT(Boss Thought)、BQ(Boss Question)、Confirm、Action等四個步驟有助於做對的選擇，往對的方向前進。意指從老闆的角度思考，詢問別人意見來驗證自己的想法是否正確，做出決定及方向。例如當前疫情影響，劉琍綺立即與公司高層及產業專家腦力激盪，分析哪些產業還有機會並且重點投入。

最後劉琍綺勉勵大家提升知識，不做知識懶蟲，不要給自己設限，不挑工作。挖好屬於自己的井，不要害怕改變，因為危機就是轉機。

主講人劉琍綺為世華婦女會名譽總會長。(視頻截屏)
主講人劉琍綺為世華婦女會名譽總會長。(視頻截屏)
劉琍綺白手起家創造市值逾50億台幣的安勤科技公司。(視頻截屏)
劉琍綺白手起家創造市值逾50億台幣的安勤科技公司。(視頻截屏)
主講人劉琍綺(左下角)與世華婦女會亞特蘭大分會主要負責人。(視頻截屏)
主講人劉琍綺(左下角)與世華婦女會亞特蘭大分會主要負責人。(視頻截屏)

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