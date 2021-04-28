亞裔為主快板弦樂四重奏 北卡美術博物館大草地演出

快板弦樂四重奏(Allegro String Quartet)應洛麗市政府之邀，在北卡美術博物館的草地上舉行音樂會。(記者王明心／攝影)

北卡 疫苗注射普及，疫情 減緩，加上天氣變得暖和，大家紛紛走出戶外。洛麗市政府25日邀請三角地區六組青少年小型樂團，在北卡美術博物館的大草地上為民眾帶來戶外音樂會，其中包括以亞裔為主的快板弦樂四重奏(Allegro String Quartet)。

該團隸屬於非營利組織北卡室內樂學院(North Carolina Chamber Music Institute , NCCMI)。董事陳玫娟介紹該組織是她和一些音樂家合辦，他們大部分是北卡交響樂 團成員。除了訓練當地小音樂家們學習室內樂外，他們也和洛麗市和凱瑞鎮合作，向社區推廣音樂和室內樂。目前該學院的學員每周去洛麗社區音樂學校做義工，協助低收入家庭孩子免費學音樂。

非營利組織北卡室內樂學院(NCCMI)執行主任貝爾曼 (Elizabeth Beilman) (右起)會後和中提琴手蔡俐亞(Karissa Thai)、大提琴手江恩主(Andrew Chung)、第二小提琴手卡爾霍恩(Anneke Calhoun)、第一小提琴手辜宇軒(Lex Gu)合影。(記者王明心／攝影)

快板弦樂四重奏由就讀8年級的第一小提琴手辜宇軒(Lex Gu)、第二小提琴手卡爾霍恩(Anneke Calhoun)、大提琴手江恩主(Andrew Chung)，和六年級的中提琴手蔡俐亞(Karissa Thai)組成。在過去一年疫情期間，他們練習當天所拉的六首四重奏曲子，也積極參與社區的戶外音樂推廣活動。今年他們參加聯邦俱樂部年度選拔(Federation Club annual audition) , 獲得特優榮譽。

四個孩子都從小學習音樂。辜宇軒坦言一開始是因為父母要他學，但現在是因為自己的熱情。卡爾霍恩曾經徘徊在幾個樂器中，後來發現自己最喜歡小提琴，從此專注在這個樂器，覺得音樂是她生命的一部分。江恩主從第一次聽到大提琴的聲音，就喜歡上了大提琴低沉的聲音。蔡俐亞的媽媽是音樂博士和鋼琴老師，哥哥姊姊也都學樂器，她深受家庭影響。

能與社區分享音樂，帶給別人快樂，他們覺得是一件很酷的事。本身是北卡交響樂團副首席大提琴手的NCCMI執行主任貝爾曼(Elizabeth Beilman)非常鼓勵孩子們用音樂回饋社會。她說大家並沒有在疫情期間疏於練習，曾舉辦過幾次線上音樂會，現在終於可以實體把音樂帶到觀眾面前，既服務社區，也增加演出經驗。