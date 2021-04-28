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蘋果落戶北卡三角科研區 5年內增3000個高薪職位

記者王明心／北卡羅來納州報導
州長庫伯(Roy Cooper)歡迎蘋果公司(Apple)落戶北卡。(取自州長臉書)
州長庫伯(Roy Cooper)歡迎蘋果公司(Apple)落戶北卡。(取自州長臉書)

美國電子科技巨擘蘋果公司(Apple)26日宣布，將斥資超過10億，在北卡三角科研園區建立新園區和工程中心，未來五年將創造3000多個高薪工作。這個計畫不但為當地三所大學畢業生和科技人士提供就業機會，預計也將吸引外地、外國人才及公司到當地發展。該公司還將投資1億元支援三角地區的學校和社區倡議，並投資逾1.1億元於北卡80個郡的基礎設施建設。

蘋果26日與北卡商務部經濟投資委員會簽署合同，蘋果將滿足工作機會要求，北卡以稅收優惠回報。州長庫伯(Roy Cooper)表示，當蘋果根據這項協定創造就業機會，該公司可在未來39年間獲得高達8.46億元的退稅，這是該州迄今為止最大的激勵協定。

根據WRAL電視台，蘋果園區將建於三角園區內，位於Louis Stephens Drive和Davis Drive之間的Triangle Expressway，佔地100萬平方呎。招聘的職位包括機器學習、人工智慧、軟體工程和其他報酬豐厚的尖端行業，最低工資從13萬3520元起，到第三年上升到16萬8301元。隨著時間的推移，平均工資將達到18萬7001元，大約是維克郡目前平均年薪6萬3966元的三倍。

蘋果首席執行官威廉斯(Jeff Williams)在一份聲明中說，作為一名北卡人，很高興蘋果在他成長的社區擴大並創造新的長期就業機會，還將支持全州的教育和關鍵基礎設施項目。

法律規定，任何在北卡獲國家稅收優惠以創造就業機會的公司，都必須向北卡的工業發展基金(Industrial Development Fund)捐款，為該州80個郡的寬頻互聯網、道路、橋樑和公立學校提供資金。如蘋果在39年間實現其創造就業和投資目標，該帳戶將獲額外的1億124萬元，幫助農村社區建設基礎設施，並吸引公司在其社區創造就業。

庫伯表示，一旦這個園區建成並運行，預計每年將為北卡帶來超過15億元的經濟影響。北卡州大經濟學家瓦爾登(Mike Walden)博士說，蘋果的決定將吸引其他雇主到該州來，最終將三角地區的就業機會增加一倍。他說這個消息告訴世界，三角地區是疫情後世界經濟發展的地方。州參議員伯格(Phil Berger)表示，隨著蘋果新園區和提供的高薪工作帶來的稅收，將為學校、大學、從山區到海岸的道路和橋樑提供資金。基礎設施建設。

北卡三角地區已有多家全球知名電子科技公司，包括(左上角順時針)聯想(Lenovo...
北卡三角地區已有多家全球知名電子科技公司，包括(左上角順時針)聯想(Lenovo)、IBM、SAS、思科(Cisco)。(記者王明心／攝影)

三角地區是IBM最大園區所在地， 其他知名公司還有全球最大個人電腦銷售公司聯想(Lenovo)、全美最大私營軟體公司SAS、照明設備與半導體製造商科銳(Cree)、全球性科技軟體公司甲骨文(Oracle)、主要開發網路硬體的思科(Cisco)、網路設備公司NetApp，和開發Linus軟體的紅帽(Red Hat)公司等。谷歌計劃在當地建立一個新的工程中心，微軟也將在當地增加數百個工作崗位。蘋果的加入進一步加強三角地區作為美國領先的高科技和生命科學中心的地位。

蘋果 北卡 就業

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