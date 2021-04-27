北卡州大：今年颶風季活躍 估形成15~18個熱帶氣旋

據北卡州立大學(NC State U)的研究人員稱，今年的颶風 季節將在大西洋盆地內，包括整個大西洋，墨西哥 灣和加勒比海，預估形成15至18個將被命名的熱帶氣旋風暴。

該校海洋、地球和大氣科學系研究負責人謝立安教授表示，今年預測的數量高於長期平均水平，自1951年至2020年的平均值為11個。

在此15到18個風暴中，有7到9個可能會強大到足以成為颶風，高於歷史平均的6個，且可能有2到3個成為主要颶風。

墨西哥灣也將有個活躍的颶風季節。謝立安的數據表明，該地區可能會形成3到5個被命名的風暴，其中2到4個成為颶風，而1個則成為强颶風。該海灣的歷史平均是3個被命名風暴和1個颶風。

大西洋颶風季通常從6月1日持續到11月30日，在8月到9月之間達到頂峰，但有些年份熱帶和副熱帶風暴 也可以在颶風季節之前形成。這些「早鳥」雖然通常較弱，但仍可能造成重大損失。

去年曾經造成嚴重災害的颶風，包括颶風漢娜(Hanna)、伊薩亞斯(Isaias)和勞拉(Laura)等。

颶風造成的災害可能是毀滅性的，民眾需學習如何做準備。第一是事先找到一個安全的地方可以躲避。如果是疏散中心，則需要知道如何到達。由於天氣原因，一些道路和橋樑可能會關閉，請先查看政府網站，瞭解避難所的位置和路線。

住在容易發生熱帶風暴地區的民眾，務必確保加強房子的屋頂、牆壁、門和窗戶。後院的樹木保持在最低高度，避免其被颶風摧毀時造成更大傷害。若家中常因風暴導致停電，可考慮投資發電機。當然貯備方便的食物、瓶裝水、電池和蠟燭更是極其必要。