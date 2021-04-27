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振興餐飲業 286億基金待申請 東南區9辦公室5月4日辦問答

記者王政賢／北卡羅來納州報導
美東南地區SBA的九個辦公室將於5月4日舉辦「餐廳振興基金申請」培訓和問答。(SBA網站)
美東南地區SBA的九個辦公室將於5月4日舉辦「餐廳振興基金申請」培訓和問答。(SBA網站)

美國疫情期間，餐飲業受到慘烈衝擊。美國國會雖然通過了兩個一攬子經濟刺激計畫，但餐飲業困局仍舊嚴重。餐飲和食品服務業本可提供1560萬個就業崗位，占經濟中所有工作的10%，但自疫情爆發以來，62%的高檔餐廳經營者以及54%的家庭餐廳和休閒餐廳經營者表示，其員工數量比正常水平低了20%以上。

「美國營救計畫法案」(American Rescue Plan Act)最近設立了餐館振興基金(Restaurant Revitalization Fund, RRF)，目的是向因疫情遭受重大收入損失的餐飲企業提供資助。該法是總統拜登提出的一項1.9兆的經濟刺激計畫，旨在加速美國從COVID-19疫情和持續衰退的經濟和健康影響中復甦。

餐館振興基金共286億元。對於滿足條件的申請人，美國小型企業管理局(U.S. Small Business Administration, SBA) 將為每個營業地點提供不超過50萬元的補助金，對於申請人及其相關企業，總額不超過1000萬元，最低補助金額為1000元。且只要資金在2023年3月11日前用於符合條件的用途，就不需償還。

餐館振興基金還包括一些特定要求，以確保將資金公平分配給婦女、退伍軍人及社會和經濟上處於弱勢的小企業主。此外，該基金還為2019年總收入不超過50萬元的申請人留出50億元，50萬1元到150萬元的申請人預留40億元，為2019年總收入不超過5萬元的申請人預留5億元，以照顧不同營業收入的企業。詳情可上網：bit.ly/3nlFPNc。

美東南地區SBA的九個辦公室將於5月4日(周二)，舉辦「餐廳振興基金申請」培訓和問答。各區時間為：北卡：早上8時；南卡：早上9時；田納西：早上10時；密西西比：早上11時；南佛州，中午12時；北佛州：下午1時；喬治亞：下午2時；肯塔基州：下午3時；阿拉巴馬：下午4時。

培訓鏈結請查詢：bit.ly/3aYJUSP，有疑問可聯繫：[email protected]

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