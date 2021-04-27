喬州州營8大型接種站 5月21日關閉

由喬州政府設立，該州緊急事務管理局/國土安全部門營運的八個大型接種站將於5月下旬停止營運。其中位於亞伯尼的大型接種站先前已經關閉。(11Alive截圖)

由喬治亞州當局在2月設立、喬州 緊急事務管理局/國土安全部門(Georgia Emergency Management Agency/Homeland Security)負責營運的8個大型接種站，包括位於達美博物館、梅肯(Macon)、哈伯先郡(Habersham)、巴托郡(Bartow)，沙凡納(Savannah)、哥倫布(Columbus)、威爾郡(Ware)、華盛頓郡(Washington)的站點，將在5月21日合約到期後停止營運。而位於亞伯尼(Albany)的大型接種站先前已經關閉。

GEMA表示，並無計畫續簽合約使這些接種站繼續運作。但由各地衛生部門營運或與聯邦緊急事務管理局合作的大型疫苗 接種站，包括賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)的地點，仍將繼續運作。

而日前因為可能造成血栓疑慮而遭暫停使用的嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗，在聯邦衛生官員的允許下，包括喬州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、佛羅里達以及田納西州都將恢復使用。

當13日宣布暫停使用嬌生疫苗時，喬州已接種了超過12萬4000劑此種疫苗。目前，嬌生疫苗的全州庫存仍約有21萬1000劑。

在南卡，約有超過8萬9000人接種了嬌生疫苗。該州仍有庫存近4萬4000劑。

在全部的喬州成年居民中，約有33%接受了至少一劑疫苗，22%已完全接種，但在全美仍處於落後狀態。

喬州州長坎普(Brian Kemp)日前慶祝該州已注射第500萬劑COVID-19疫苗時，辦公室發布新聞指稱，該州82%的老年人至少注射了一劑。

而若根據喬州公共衛生部門(DPH)的數據結果則更好：有87%的65歲及以上州民已接種過一劑。

但是，根據疾病控制與預防中心(CDC)的數據卻顯示，截至4月中，只有約73%的喬州長者至少打過一劑，遠低於當時80%的全國平均，排名全美倒數第三。CDC報告指稱，總體而言，喬州的所有成年人疫苗接種率在全美排名第四。

亞特蘭大憲報(AJC)指出，此數據的出入是因為喬州政府部門所使用的州人口估計數比CDC來的少。