喬州州營8大型接種站 5月21日關閉
由喬治亞州當局在2月設立、喬州緊急事務管理局/國土安全部門(Georgia Emergency Management Agency/Homeland Security)負責營運的8個大型接種站，包括位於達美博物館、梅肯(Macon)、哈伯先郡(Habersham)、巴托郡(Bartow)，沙凡納(Savannah)、哥倫布(Columbus)、威爾郡(Ware)、華盛頓郡(Washington)的站點，將在5月21日合約到期後停止營運。而位於亞伯尼(Albany)的大型接種站先前已經關閉。
GEMA表示，並無計畫續簽合約使這些接種站繼續運作。但由各地衛生部門營運或與聯邦緊急事務管理局合作的大型疫苗接種站，包括賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)的地點，仍將繼續運作。
而日前因為可能造成血栓疑慮而遭暫停使用的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，在聯邦衛生官員的允許下，包括喬州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、佛羅里達以及田納西州都將恢復使用。
當13日宣布暫停使用嬌生疫苗時，喬州已接種了超過12萬4000劑此種疫苗。目前，嬌生疫苗的全州庫存仍約有21萬1000劑。
在南卡，約有超過8萬9000人接種了嬌生疫苗。該州仍有庫存近4萬4000劑。
在全部的喬州成年居民中，約有33%接受了至少一劑疫苗，22%已完全接種，但在全美仍處於落後狀態。
喬州州長坎普(Brian Kemp)日前慶祝該州已注射第500萬劑COVID-19疫苗時，辦公室發布新聞指稱，該州82%的老年人至少注射了一劑。
而若根據喬州公共衛生部門(DPH)的數據結果則更好：有87%的65歲及以上州民已接種過一劑。
但是，根據疾病控制與預防中心(CDC)的數據卻顯示，截至4月中，只有約73%的喬州長者至少打過一劑，遠低於當時80%的全國平均，排名全美倒數第三。CDC報告指稱，總體而言，喬州的所有成年人疫苗接種率在全美排名第四。
亞特蘭大憲報(AJC)指出，此數據的出入是因為喬州政府部門所使用的州人口估計數比CDC來的少。
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