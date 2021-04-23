僑委會海外學習中心 推廣台灣華語教學

僑委會舉辦海外華文媒體線上座談會。(僑委會提供)

由於全球「華語熱」正夯，各地的中國孔子學院陸續關閉，去年12月，美國 與台灣 共同簽訂「台美教育 倡議」。中華民國僑委會以海外華語文教育推廣為主題，於日前召開兩場海外華文媒體線上座談會。委員長童振源表示，將輔助各地僑校成立台灣華語文學習中心，結合現有台裔師資，並將舉辦多樣比賽、活動，吸引僑胞及主流社會人士學習華語，認識台灣。

童振源說，僑委會目前與全球超過1000所僑校互動頻繁，其中歐美地區有429所，更有逾600位台裔教師在主流中小學任教。僑委會將輔助各地僑校成立台灣華語文學習中心，教授主流社會人士華語；並加強連結台裔教師，以推動更多具台灣特色的華語文教學；同時亦加強與台灣的華語教學機構和智能教育產業合作，以新科技與新模式，推動多元有趣的華語教學模式。

在教材方面，除目前的「全球華文網」可提供數位教材外，僑委會也現有《學華語向前走》、《五百字學華語》與《一千百字學華語》三套教材，另一套正在新編的成人教材，預計9月可提供華語學習中心使用。

而除了各地僑教中心的文化活動，讓歐美朋友認識台灣並激發興趣學華語外，僑委會也將邀請學華語的歐美青年到台灣參加營隊、語文班與觀摩團，直接體驗台灣的文化與生活，並邀請他們到台灣參加英語服務營，藉此推動雙向文化交流和語言學習。

去年曾舉辦的全球僑校學生華語口說競賽迴響熱烈。今年僑委會也將持續運用人工智慧技術，舉辦全球僑校學生暨僑生華語文口說爭霸賽、作文比賽，及華語歌唱大賽。僑委會也預計年底在台舉辦華語文教學國際高峰會，邀請全球華語教師交流經驗並建立合作夥伴關係。