可口可樂3月銷量 回升至疫情前水平

隨著疫苗 接種量增加，可口可樂 公司的全球飲料業務也日漸回升。該公司本周報告指出，3月份的飲料銷售量回到了疫情流行前的水平。

執行長昆西(James Quincey)表示，各種光明的跡象顯示該公司應可預見更大範圍的復甦。此次可口可樂的財務表現，優於一些分析師的預期。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，自疫情流行以來，可口可樂的飲料銷量暴跌，是自1940年代以來最大的跌幅。

昆西還預期美國 市場的復甦速度相對較快，其餐館和酒吧銷售在3月開始反彈。他說，與瓶裝飲料相比，該公司在美國的飲料機業務仍在下滑。

他說，下一步可能發生的是，全美勞工廣泛回到辦公室工作，這可能有助於大城市的午餐業，其次將為電影院，音樂會和體育賽事帶來更多人。

在一般時期，可口可樂在餐館、便利商店、聚會和活動場所等地所創造的銷售是其全球業務的一半。

昆西在一份聲明中表示，對其業務的改善感到鼓舞，尤其是在疫苗供應量不斷增加且經濟正在重啟之際。但他也告訴分析師，儘管3月和4月初銷售有所改善，這種趨勢也可能不會持續。

昆西表示，在COVID-19新一波激增的病例，疫苗接種的速度各國差異很大。昆西坦言，不能保證未來幾個月各地不會出現任何程度的封城。

今年前三個月，該公司淨銷售增長5%，至90億2000萬元，而去年同期為86億元。淨收益較上年同期的27.8億元下降了19%，至22.5億元。

此外，可口可樂還宣布計畫將非洲可口可樂飲料公司(Coca-Cola Beverages Africa)變成一家公開交易的公司，並出售其在裝瓶廠中的部分股分。