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第一IC銀行積極擴大中 Suwanee、Johns Creek和Norcross分行招募行員

亞特蘭大訊
第一IC銀行官網www.firsticbank.com/index.php?id=zh，增加中文功能，讓華人顧客可以輕鬆上網。(取自該銀行官網)
第一IC銀行官網www.firsticbank.com/index.php?id=zh，增加中文功能，讓華人顧客可以輕鬆上網。(取自該銀行官網)

總部設在喬治亞州Doraville的第一IC銀行(First IC Bank)正在積極擴張中，為Suwanee，Johns Creek和Norcross分行招募新櫃檯及貸款行員。第一IC銀行表示，他們是一家快速成長的社區銀行，已服務社區20年，希望尋找有愛心、責任感的人加入工作團隊。

第一IC銀行於2000年創建於亞特蘭大地區，這次招幕人才提供極具競爭力的福利套餐，包括醫療、牙科、視力保險，人壽保險，短期和長期殘疾以及401K。

招幕的行員工作內容是負責協助銀行客戶的個人和商業帳戶存、提款，及櫃員窗口服務，其中包括處理存款，兌現支票，匯票等。主要職責有Cash advance daily balancing，Wire transfer，Hold checks，Cashier’s checks，CTR，TT&L help，Brinks deposit，和Balance ATM。

昔稱First Intercontinental Bank的第一IC銀行，在業務快速發展下，獲得聯邦儲備銀行及喬州銀行金融局的核准，於2017年3月成立第一IC控股公司(First IC Corporation)；隨即將列於該控股公司之下的第一銀行在4月時正式更名為第一IC銀行(First IC Bank)。目前在亞特蘭大都會區分別有Doraville、Duluth、Sugarloaf、Johns Creek、Suwanee和Norcross等六家分行，2017年8月第一IC銀行德州卡羅頓Carrollton市(位於達拉斯都會區)分行開幕後，正式宣告將經營版圖，從喬州擴張到亞裔人口眾多的外州。另外在達拉斯、洛杉磯、和西雅圖，都設有貸款辦公室。2019年第二季時，更向紐約、新澤西世界金融中心進軍。同時，位於洛杉磯銀行街的分行和Johns Creek市分行，也相繼落成營業。

第一IC銀行一向堅持對客戶的服務品質，所以相對地也要求應徵第一線櫃檯工作的人員擔任銀行的品牌大使，熱情招呼客戶，並能兼顧專業和禮貌地提供出納服務。

所以在專業工作上，要求能確保準確及時地處理銀行中心的客戶基本交易，並按照既定的銀行政策和程序工作，以專業方式交易，解決客戶的問題，以建立客戶的信心和信任，確保客戶滿意並留住客戶。同時還要遵循防欺詐和安全程序，並依需要協助其他同事的工作。

有興趣加入第一IC銀行者可發簡歷至電郵：[email protected]。第一IC銀行總行地址：5593 Buford Highway, Doraville, GA 30340，電話：770-451-7200，華語專線：770-418-1363和678-417-7474，網站：www.FirstICBank.com。

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