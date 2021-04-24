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Toyota SUV Rav4運動型多用途車全美最暢銷 燃油與電油混合版供選擇

亞特蘭大訊
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

Toyota豐田的Rav4為美國最暢銷多功能車，在2020年賣出超過43萬輛，作為豐田(Toyota)旗下的一款SUV(運動型多用途車)，Rav4是一款從來不缺關注度的車型。它提供了純燃油版與電油混合版兩種版本供消費者選擇。隨著政府的補貼、呼籲環境保護等因素的出現，大眾更趨向於電油混合版的汽車。想換新車的消費者，可到Atlanta Toyota豐田車行找華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)，可享有最優惠價格。

據《Focus2Move》依數據彙整2020年全球最熱賣的10款休旅車。當中，已經連續多年奪下榜首的Toyota RAV4，以971,516輛的成績，繼續蟬聯休旅車世界銷售冠軍。縱使疫情肆虐全球各地並影響各車廠銷售數據，但Toyota RAV4相比前年仍交出1.9%的銷售成長佳績。

•外形陽光運動

由於Rav4提供了四輪驅動電油混動版這一車型，所以可在前臉車標處看到一點點的藍色色調進行點綴，同時在車身翼子板以及尾部都有HYBRID的標誌。2021年版的Rav4相比以往的版本確實硬派了不少，不再是以前圓滑的曲面，大面積的倒U梯形格柵和前包圍設計讓它的「前臉」看起來更顯陽剛。LED遠近光燈帶有自動大燈、高度可調以及自適應遠近光功能，車身側面線條整齊，攏拱的設計稜角分明，顯得有活力。車窗邊框、車頂、外後視鏡乃至輪殼都做了黑色的處理，搭配白色車漆，經典的熊貓配色，非常好看。尾部線條稜角分明，底部護板寬厚，外露式的雙邊雙出的排氣管造型，此款Rav4在性能感上有所提升。後備廂車門可電動開啟，後備廂平整度十分出色，後排座椅可放倒以拓展儲物空間。

•內飾實在舒適

內飾方面雖無複雜的設計，卻給人一種直觀的感覺，適合家用。做工和用料方面表現不錯，大面積的軟質材料覆蓋、更多細節還採用明亮的銀色裝飾以及雙層設計提升了這款車的檔次。三幅多功能方向盤大小適中，觸感滑順，集成的智能按鍵功能眾多、實用性強、彰顯運動風範。此款車標配Toyota智行安全2.0系統，在很大程度上提高了安全性能。儀表是機械結合液晶屏的組合，雖說少了一些科技感，但可顯示的信息足夠豐富。八英吋懸浮式的中控屏方正寬大，多媒體系統上手容易，支持Carlife功能。此外，全景天窗、電動調節座椅、並線輔助、胎壓監測系統、全景攝像頭、八吋頭泊車雷達等設備合理遍佈全車。坐在第二排的乘客的膝蓋到前排靠背的距離為兩拳左右，車頂做了一個常規的內凹設計，使得乘客頭頂到車頂大約有四指的距離。

•混合動力耗油低

此版Rav4採用了Toyota最新的混合動力技術，即2.5I混合動力版本，搭配自然吸氣發動機、電動機。相對於Rav4純燃油車型現有的DTV 4WD系統，電油混合版額外增加了一個後橋電動機的E-Four四驅系統，使得後橋的動力更加充足。

在平順性上的處理相當完美，線性順滑的動力輸出，加上CVT變速箱。此款車開起來感覺輕盈，不會讓駕駛者有笨重感。ECO模式下的動力輸出比較沉穩，運動模式動力輸出會變得積極一些，但是動力來的依舊平順。底盤懸架方面，這款車帶有些許德系車特有的那種厚重沉穩的感覺，彈簧對於路感的反饋有點弱，為了讓乘客的乘坐體驗更舒服，少了一點支撐性。

•2021版Rav4全面進化

2021版的Rav4這次可說是進行了一次全面的進化，外觀設計個性，內飾用料不錯，具有一定的高級感。動力適合城市代步，底盤有質感。針對自己原有的優勢進行了拔高，同時也對自身以往的弱勢項目進行了優化。伴隨著更加激烈的城市型SUV車型市場競爭即將拉開序幕，結合售價來看，這或許就是Rav4一直以來備受關注的原因所在。

鄒德斌有多年的汽車銷售經驗，加上能說英語、國語、粵語等多種語言，許多華裔都喜歡找他買車。他以亮麗的成績及優良的售後服務，已連續數年獲得豐田表揚。Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth區，離I-85公路的104或103出口都相當近。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。位於Pleasant Hill Rd與Old Norcross Rd交口，近大中華超市。鄒德斌的手機是678-681-4247。

Toyota RAV4已經連續多年奪下榜首的，去年全球總銷售超過97萬輛。 (T...
Toyota RAV4已經連續多年奪下榜首的，去年全球總銷售超過97萬輛。 (Toyota提供)

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