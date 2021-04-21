抗議明州非裔遭警擊斃 三角地區遊行變暴力 多人被捕

抗議遊行者焚燒國旗。(取自新聞與觀察家)

因一名員警在明尼阿波利斯(Minneapolis)郊區的一次交通攔截中，開槍打死了20歲的非裔男子萊特(Daunte Wright)，三角地區上個周末一連三晚有抗議遊行 ，原本和平遊行卻演變成暴力行動，警方逮捕了10幾人。

根據新聞與觀察家報導，周五晚上約有100多人聚集在杜倫(Durham)，周六晚上也有100多人在洛麗市中心和平遊行。周日晚上約300人聚集在洛麗市中心的摩爾廣場(Moore Square)為萊特守夜，發言者還點名了托萊多(Adam Toledo)和其他被員警殺害的人。

約300人聚集在洛麗市中心的摩爾廣場(Moore Square)為萊特守夜。(取自新聞與觀察家)

紐約時報 指出已在警界服務26年的派特(Kim Potter)11日在明尼阿波利斯附近攔截萊特時，誤將自己的槍當成電擊用的泰瑟槍(Taser)，原本只想讓對方暫時失去行動力，卻因而誤殺。在之後警方發布的短片顯示，派特試圖給萊特戴上手銬，但萊特突然踉蹌著回到自己的車裡，派特大喊三聲「泰瑟槍！」後開槍，萊特應聲倒地。13歲的托萊多則是在芝加哥街上被一員警追趕，在員警開槍打死他之前，聽從命令舉起了手。

周日的守夜活動中，大家坐在草地上，演講者輪流發言，之後大約100人開始向Fayetteville街遊行，口中高喊「沒有正義就沒有和平，廢除警察 ！」還喊著萊特和托萊多的名字。人群中有幾個人向警車、電視攝像機、abc11電視台播音室的窗戶扔雞蛋。當轉向Davie街時，朝著威克郡拘留中心喊著「我們看到你了，我們愛你」。

抗議遊行者掀翻馬路邊的垃圾桶。(取自新聞與觀察家)

有些遊行者掀翻馬路邊的垃圾桶，員警很快將其清理，並通過揚聲器宣布抗議者正進行非法集會。他們也焚燒國旗，手挽手高喊「我們保護我們的安全」。有些商店被塗鴉破壞，窗戶被打碎。

洛麗警方指控12人在解散命令下達後不離開現場，其中一人還被控襲擊執法人員，另一人被控簡單襲擊。警方在新聞稿中說，員警在逮捕抗議者之前，已經給了他們「足夠的機會自願服從」解散命令。