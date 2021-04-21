凱瑞公園隧道壁畫 融合藝術與大自然

藝術家蓋瑟(Lisa Gaither) 站在動臂式升降機上，為凱瑞的戴維斯道公園(Davis Drive Park)隧道繪製壁畫。(記者王明心／攝影)

凱瑞有個藝術隧道！藝術家蓋瑟(Lisa Gaither)上周開始在戴維斯道公園(Davis Drive Park)隧道牆頭繪製壁畫，期望將藝術和大自然融為一體。

蓋瑟表示和凱瑞市政府的協議是將當地的花卉和動物畫在隧道兩面出口上的牆頭，目前正在繪製東牆。她說這一面向著社區，她用寫實風格，栩栩如生地畫了公園綠道沿途的動植物，包括茉莉花、水仙花、馬蘭菊、鹿、鷹、蜜蜂、蝴蝶。西牆面向公園，她打算採取圖形設計風格，會有在綠道上騎自行車和跑步的人，背景是動植物圖案。因為地形，她還可站在地上描畫壁畫的底部，但超過身高的部分，她必須站在租來的動臂式升降機上作畫。

這不是蓋瑟第一次為三角地區繪製壁畫，之前她也曾為凱瑞劇院、溫德爾鎮(Wendell)市政府、維克醫院、兒童博物館 、購物中心、藝術節、商店、咖啡 屋等繪製壁畫。這次在大自然中描繪大自然，對她來說是新的嘗試。

藝術家蓋瑟(Lisa Gaither)希望她的壁畫能帶給每個來到公園綠道的人一份美好情懷。(記者王明心／攝影)

蓋瑟說她希望這些壁畫能帶給來到公園綠道的人一份美好情懷，如能因而讓家長帶著孩子辨識圖中動植物，綠道之行更能延伸為教育 之旅。凱瑞市政府在其官網上表示這個壁畫計畫「是給每個人的禮物」。