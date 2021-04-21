社區看板／夏樂橄欖樹基金會 4．24「五寶媽」談親子教育

●夏樂橄欖樹基金會將於24日(周六)晚間7時30分至9時，邀請「五寶媽」王馨悅暢談親子教育 。她將分享獨特的親子教育知識、智慧和經驗；特別是在仇恨亞裔情緒加劇時，如何對華裔青少年進行引領、幫助和教育。

會議連結：us02web.zoom.us/J/81990540269，Zoom ID：819 9054 0269。若Zoom滿員，可上YouTube頻道：bit.ly/39ltOlY。

亞城世華4．24談問題分析與決策制定

●世華婦女工商企管協會亞特蘭大分會將於24日(周六)晚間8時，邀請到安勤科技股份有限公司董事長，也是世華第十屆總會長劉琍綺，暢談問題分析與決策制定，並分享個人經歷及收穫。報名連結：bit.ly/31vU5sM。

中華學人協會5.8談疫情 下的家庭關係互動

●美東南區中華學人協會(CAPASUS)將於5月8日(周六)上午10時舉辦視訊會議，講題為「疫情下的家庭關係互動」。Georgia Southwestern State University的吳珠菊教授及University of North Georgia的林彥君教授將針對三個主題進行討論：1.疫情中如何支援家庭與子女、2.家庭或兒童可從疫情中獲取何種經驗、3.如何在疫情中維繫家庭良好互動。意者須先行註冊：bit.ly/3dt4Y5x。(記者林昱瑄)