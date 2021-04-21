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2020全美10大租屋市場 夏樂第10 近半新租客來自外州

記者王政賢／北卡羅來納州報導

儘管發生了疫情大流行，但根據RentCafe的最新移動報告(Mobility Report)指出，夏樂地區在2020年租屋市場依舊熱絡，名列全美租房申請件數排名的第十位。該報告分析了全美170萬個租房申請，找出租房者遷移模式。

報告中發現，決定搬到夏樂的房客中，約略有超過50％來自郊區，另一半來自其他城市。47％的新租房者從外州搬遷。紐約市是有興趣在夏樂租房的州外城市之一。有興趣搬到夏樂的租戶中有52％申請了更寬敞的房屋，其中以Mallard Creek和Ballantyne地區最受歡迎。

北卡首府洛麗是夏樂租客最大來源地，緊隨其後的是康科德(Corcord)和杜倫(Durham)。

夏樂仍然吸引著千禧一代(millennials)，因為他們是前往城市的最大租房者，占了52％，其次是Z世代(Zoomers)，占20%。實際上，Z世代是增長最快的租屋族群，與2019年相比增長了41％。

報告指出，夏樂有51％的典型公寓租客收入在3萬至6萬5000元之間，而27％的家庭收入則落在6萬5000元及10萬之間及以上。

租客 紐約市 疫情

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