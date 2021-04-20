內含貴金屬 夏樂觸媒轉化器竊案大增

觸媒轉化器內含有貴金屬，因此成為歹徒覬覦的目標。圖為一台1996年Dodge Ram的觸媒轉化器。(維基百科)

夏樂—梅克倫堡郡警察 局(CMPD)警官布里斯邦(Cecil Brisbon)近日表示，去年針對汽車 排氣系統(exhaust system)中觸媒轉化器(catalytic converter)的盜竊案增長了近300％，共有871起案件，遠高於2019年的221起。而2021年迄今，已有438起盜竊案，其中以夏樂大學城地區和Steele Creek地區最多。

布里斯邦指出，大型企業和汽車經銷商受到的影響最大，但此一盜竊的「滋擾」已超出了夏樂地區。

由於位在汽車下方的觸媒轉化器中含有鉑、銠和鈀，這些金屬價格昂貴，成為盜賊的目標，並可將轉換器以每件150至200元的價格出售；而苦主則需花費2000元才能更換觸媒轉化器。

在沒有觸媒轉換器的情況下駕車是非法的，如此也會使得汽車運行狀況不佳，駕駛只要發動引擎，就會聽到響亮的隆隆聲或咆哮聲，行車間改變速度時易會產生濺射感。

小偷在行竊時會尋找輕鬆的目標，特別是越野車或皮卡卡車(pick-up truck)等較高的車輛，因為小偷可以輕易的進入車輛下方，不需要千斤頂等工具。一旦進入車輛下方，小偷可用鋸子切斷兩側的管線，偷走轉化器。

警方提醒，盡量將車輛停放在光線充足的地方，或停放在車庫內，並關上車庫門。在公共場所停車時，靠近大樓入口或最近的通道；將轉化器焊接到車架上也會使其更難以移除。如果車上有安全系統，務必校準設定，可使小偷在試圖切斷轉化器時，引發警報聲，也可以在車庫或車道邊加裝視頻監控，或是在觸媒轉化器上刻上汽車的VIN號碼。

如果轉化器遭竊，請立即報警。如果上面有VIN號碼，請通知當地的廢物堆場，告知此盜竊案件。