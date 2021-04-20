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學人協會談眼科疾病 挺台灣加入世衛

亞特蘭大訊
從眼睛的各部位，逐一講述名人的眼疾病史。(螢幕截圖)
從眼睛的各部位，逐一講述名人的眼疾病史。(螢幕截圖)

美東南區中華學人協會(CAPASUS)為支持台灣加入世界衛生組織(WHO)，日前舉辦「超吸睛的眼球秘史—從歷史名人談到你不能不知道的眼科疾病」線上講座，邀請台大眼科醫師陳偉勵(陳映瞳)演講，展現台灣醫療的專業與實力。

陳偉勵是台大臨床醫學研究所博士畢業，曾任哈佛大學Schepens Eye Research Institute研究員、辛辛那提大學客座教授、台大眼科教授/高階眼表面與角膜神經研究中心負責人。她現職為台大醫學院教授與台大醫院眼科醫師，更是台北文學獎與台灣文學獎得主。

陳偉勵結合其醫學專長與對歷史文化的興趣，以深入淺出及充滿笑果的互動問答方式介紹歷史名人的眼科疾病，讓聽眾了解眼睛疾病及如何保健。活動計有美國、英國及台灣各界人士140人參加，亞特蘭大文教中心主任賴麗瑩、僑務諮詢委員何智達及僑務顧問張崧軒也出席與會。

會長張嘉蘭指出根據全球數據網站NUMBEO於2021年調查的醫療保健指數(Health Care Index)，台灣排名世界第一；全球最大外派社群網站InterNations調查全世界最友善國家，台灣排名第二。台灣一直以來不遺餘力於促進健康與新興傳染病之研究與防疫，對全球衛生做出實質貢獻。她表示，疾病無國界，台灣人民的健康權益不該被忽視，支持台灣加入世界衛生組織。

美東南區中華學人協會支持台灣加入世衛。(螢幕截圖)
美東南區中華學人協會支持台灣加入世衛。(螢幕截圖)
台大眼科醫師陳偉勵。(螢幕截圖)
台大眼科醫師陳偉勵。(螢幕截圖)

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