美鐵新提案 路線橫跨北卡

美國 鐵路客運公司(Amtrak)提議新的鐵路服務路線，將北卡 威明頓(Wilmington)與洛麗、格林斯伯勒(Greensboro)以及艾許維爾(Ashville)進行連接，為北卡提供從海岸到州內山區旅行的另一種選擇。目前該公司和北卡交通廳聯營的客運服務僅在洛麗和夏樂之間較大的城市中營運，但並未包括該州東部的大部分地區和西部山區 。

拜登 的「美國就業計畫」(American Jobs Plan)中，有800億元將用於鐵路。對此，美鐵也發布了計畫，以幫助像威明頓這樣的城市與其他城市聯繫起來。

北卡州交通運輸廳也表示，感謝拜登認識到交通基礎設施對於使人們獲得工作，保健和教育機會的重要性，包括擴大鐵路服務。

美鐵執行長福林(Bill Flynn)說，全美許多最大，發展最快的城市地區「沒有應有的鐵路客運服務」，包括休士頓、亞特蘭大和辛辛那提等主要城市服務不足，而其他城市如拉斯維加斯、納許維爾(Nashville)和鳳凰城根本沒有服務。

為恢復到納許維爾的服務，美鐵提出了一條通過查塔努加(Chattanooga)在亞特蘭大以北的鐵路線，但是增加美鐵服務不僅將使聯邦付出投資，且也需要州和地方社區付出投資。