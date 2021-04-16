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「零死亡願景」計畫 亞城3/4街道時速降至25哩

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

亞特蘭大市宣布了其部分的「零死亡願景」(Vision Zero)計畫，將該市四分之三的街道速限降為每小時25哩。

該市從2月份開始在300多條街道上更換近千個速限標誌。並正在安裝電子告示板，以警告駕駛員新的速限。

奇特漢(Vance Cheatham)每天騎自行車到亞城城中區(Midtown)工作，也會步行至附近的許多地方。他表示此一新措施將帶給亞城街道多一些平靜。

住在桃樹街(Peachtree St.)上，每天在市區步行的漢弗萊(Kristi Humphrey)對此項措施表示歡迎。她表示，以往幾乎每天都會在人行道上被撞。

亞城市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)在一聲明中表示，除了降低速限外，亞城還將繼續探索其他可用的方式，以減少社區內的交通致死率和其造成的嚴重傷害。

亞特蘭大交通運輸委員羅恩(Josh Rowan)表示，將速限降低至每小時25哩是解決超速並使街道更安全的快速有效方式。

「零死亡願景」是一國際性計畫，在1990年代由瑞典制定，旨在通過降低車輛速度來減低交通事故和人員傷亡。

亞特蘭大 瑞典

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