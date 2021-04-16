中國護照辦理 須先上系統預約

中國 大使館簽證 辦事處因疫情 自去年4月6日起暫停對外辦公，但工作人員仍正常上班，提供緊急證件等服務。近日使館表示辦證等服務有所更動：

中國護照申請新規定是須通過「海外申請護照在線預約」系統預約：ppt.mfa.gov.cn。若有問題，可參考使館官網有關通知和常見問題：bit.ly/3g6FNY0及bit.ly/3e05t5Z。

申請人如有緊急特殊情況，請通過電子郵件預約開通綠色通道：[email protected]。

中國簽證申請者，則需登錄：cova.mfa.gov.cn，進行簽證申請在線填表。疫情期間，赴中國簽證審發政策為：緊急人道主義需求(需附死亡證明、病危重通知書等)，或赴華開展必要、緊急的經貿、科技等復工復產活動簽證。

關於公證/認證，以三級認證方式辦理：一、電郵：[email protected]預約，寫明申請事項；二、收到回覆後，閱讀注意事項並按要求填寫預約資訊；三、收到預約確認信後，按提示內容「按時遞送並領取」材料。

關於養老金資格審核亦採郵寄辦理：一、使館網站下載「在境外居住人員領取養老金資格審核表」；二、以中文正楷填寫表格上下兩部分；三、申請人本人簽名需經美國公證員公證，公證員證詞和簽名寫在「審核表」上半部或另頁白紙；四、郵寄信封請註明「養老金審核表」，同附寫明申請人姓名、地址的回郵信封，以便將審核表寄回。