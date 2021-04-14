喬州失業數字仍高 然職缺激增

喬治亞州官員日前表示，失業人數仍居高不下，但工作職缺激增，招聘前景看好。上周，該州收到3萬3623件新的失業救濟申請案，比前一周減少了5659件，約是疫情 大流行前平均水準的6倍。

勞工署署長巴特勒(Mark Butler)說：雖然失業數字仍然上升，但好消息是，在全喬州 許多行業的招聘職缺創歷史新高。他表示，在喬州的工作網站上大概張貼了22萬6000個工作職缺。

雖然許多失業者受益於聯邦流行病計畫，領取救濟金的時限延長，但發放金額已不如去年那麼慷慨，而且該計畫也將於秋季結束。隨著接種疫苗的人越來越多，大家對病毒的恐懼也逐漸消退。

愛默蕾大學(Emory)經濟學教授卡福林(Caroline Fohlin)表示，隨著大量聯邦救濟措施的醞釀，以及一年來不去公共場所的民眾需求被壓抑，喬州經濟今年可能會有非常強勁的增長。

而最近公布的工作機會包括：

●生產節能燈的飛特電氣(Feit Electric)將在McDonough設立一個配送中心，增加120個職缺。

●汽車零件製造商Hyundai Transys Georgia Seating System將擴大在West Point的工廠，增加150多個職缺。

科技業非營利協會CompTIA上周的報告顯示，在疫情期間，科技職缺的招聘持續增長，預計未來會再加速。該報告稱，喬州將增加近9000個科技職缺，其中大部分需求來自金融和醫療保健公司。

然而，申請失業救濟金的人數持續在一範圍內徘徊。自去年10月以來，喬州每周申請失業救濟者一直沒有超過4萬人，但從未低於2萬人。疫情前的平均值為低於6000人。

亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)副董事長德尼(Karen Leone de Nie)說，即使招聘數增加，但並非每個行業的情況都好轉。

依賴現場交易的行業在招聘方面仍然滯後，這使失業超過六個月的人數增加了兩倍多。她說研究表明，失業的時間越長，對勞動者的財務狀況和未來職業軌跡的損害就越大。

上周申請失業救濟金的大部分是從事食品和住宿業，這與整個疫情期間相符。

但喬州勞工署數據顯示，申請失業救濟者有很多是從事製造業，包括上周的將近2700件，部分是因為長期裁員，但也因工廠排班混亂，導致工人放無薪假，就可以申請失業救濟。

根據美國勞工部 的數據，上周全國約有74萬1000人首次申請失業救濟，這是連續第二周增加。此外，聯邦大流行計畫涵括了通常不能領取失業救濟的零工和合同工，向其提出新的救濟金申請者有15萬2000人。

富國銀行資深經濟學家豪斯(Sarah House)表示，勞動力市場離完全痊癒還很遙遠，但也沒有跡象顯示勞動力市場的復甦再度停滯，或是倒退。(林淑真)