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全美已發生多起 北卡佛寺遭竊

記者王明心／北卡羅來納州報導
歹徒被監控攝影機拍下身影，有線索者可與杜倫警察局聯繫。(取自佛寺臉書)
歹徒被監控攝影機拍下身影，有線索者可與杜倫警察局聯繫。(取自佛寺臉書)

位於杜倫(Durham)的北卡佛寺(NC Buddhist Temple)8日遭入室偷竊，法師回來見狀立即報警，歹徒在警方到達前逃逸。法師說全美各地佛寺陸續遭受相同事件，希望警方快點將歹徒繩之以法，不要繼續造成損失和危險。

該寺Yatiyana Wajirapala法師描述當天他從外面回到佛寺時，看到車道上停了一輛白色休旅車(minivan)，有兩個身穿長袍、頭巾的女子在寺院四周走來走去，一個年輕男子看到他，馬上奔往後方，可能是去叫在屋內偷竊的共犯趕快出來。因為美國已有多處寺廟遭搶或被偷，他直覺認為這些是竊盜，馬上在車裡照了歹徒車子牌照，並打911報警。

此時其中一名女子前來說她的祖母正病重住院，請法師為她禱告。法師說庭院上就有佛像，可以在外面祈禱，不必入內。這時一名女子從屋後過來和他們會合，一夥人立刻上車離開寺院。

法師進到寺廟後發現後門被破壞，臥房的床、衣櫥、抽屜被翻遍，幾個行李箱也都被打開，寺廟急用基金1000元現金被竊。警方到達後，從監控攝影機中發現歹徒大約待在室內20分鐘，很謹慎地擦拭所碰觸的東西，沒有留下指紋，而法師所拍到的牌照也是偽造的。

法師說美國已經好幾個泰國、越南、印度寺廟發生相同事件，用的伎倆都是部分人請法師帶他們禱告或冥想，其他人趁著法師專心禱告時偷竊，有的寺廟甚至整個保險箱或金佛像被搬走。案發隔天，他接到華盛頓特區的寺廟來電，說有三女一男也以祖母病重為由，要求法師代為禱告，他懷疑這是同一批人。

為什麼歹徒會針對寺廟作案？Wajirapala法師說因為出家人慈悲為懷，不會拒有難之人於門外，寺廟隨時為求助者開放，因此成為下手對象。經過這件事後，他們將為寺廟加裝保全系統。他說美國已發生多起這類案件，歹徒卻仍逍遙法外，非常危險，呼籲大家如有線索，盡快與杜倫警局聯繫。

佛寺住持Yatiyana Wajirapala法師在佛堂膜拜佛陀。(記者王明心／...
佛寺住持Yatiyana Wajirapala法師在佛堂膜拜佛陀。(記者王明心／攝影)
北卡佛寺(NC Buddhist Temple)遭入室偷盜。(記者王明心／攝影)
北卡佛寺(NC Buddhist Temple)遭入室偷盜。(記者王明心／攝影)

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