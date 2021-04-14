杜克大學今秋返校 須出示疫苗施打證明

杜克大學利用校車車身宣導佩戴口罩，並要求今年秋季班學生出具疫苗接種證明。(記者王明心／攝影)

杜克大學校長普萊斯(Vincent Price)9日宣布學生須出具COVID-19疫苗 施打證明，才能入學今年秋季班。學生聞訊表示贊同，也埋怨疫情 剝奪了應有的大學生活和校園體驗。

普萊斯指出該校使用多種方法對抗新冠病毒，包括小班制、維持社交距離 、加強清潔和設施使用控制、限制訪客和活動等。今年春季又增加了強大的新武器：三種安全有效的疫苗。他說展望未來，廣泛接種疫苗將是回歸正常和活躍校園生活的唯一途徑，將要求所有杜克大學新生和返校學生在2021年秋季學期入學前出示疫苗接種證明，學校也會為每一位在校學生和員工提供接種的機會。

目前杜克校園內，無論室內或室外，學生和教職員工皆佩戴口罩。正在草地上和室友打迷你排球(spike ball)的Rishi Rajendran說去年大一才上一學期就遇到疫情，大家都被送回家，沒有時間結交朋友，也沒有機會跟剛認識的朋友道別。現在大二雖回到校園，但大部分還是在宿舍上網課，實體課也限制在15人以下，且不能坐在一起，覺得很沮喪，不像在上大學。

學生戴著口罩在校園草地上看書。(記者王明心／攝影)

Taalin RaoShah也抱怨自疫情開始後，學校停止校內活動，大家只有上課，沒有社交生活，只能和室友玩人數限制在4人，肢體不會密切接觸的迷你排球。

Yash Shah說他大力支持學校做法，希望校園生活能快點恢復正常。Yajur Sriramam期盼大家都打了疫苗後，學校能允許舉辦更多活動，校園也會活躍一些。

普萊斯說過去的14個月是該校史上最困難最疲憊的時期，為了大學校區的安全和動力，鼓勵大家主動接受疫苗接種。