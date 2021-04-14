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喬州MARTA免費交通接駁 前往接種站 每15分鐘1班

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
MARTA提供COVID-19測試和疫苗接種的交通服務。圖為位於賓士體育館的大型接種站。(美聯社)
MARTA提供COVID-19測試和疫苗接種的交通服務。圖為位於賓士體育館的大型接種站。(美聯社)

MARTA與喬治亞州和達美航空合作，提供從College Park站到喬州最大州營接種站—達美航空博物館的交通服務。

此服務時間為周一至周五自上午8時至下午5時，每15分鐘有一班免費的MARTA巴士從College Park站出發，前往疫苗接種點。乘客亦可在接種站乘坐巴士返回College Park站。

MARTA還與底克甫郡(DeKalb)和富頓郡(Fulton)以及Brookhaven市建立合作關係，提供COVID-19測試和疫苗接種的交通服務。

底克甫郡衛生局在金線的Doraville站設有大型接種站，並計畫擴展到藍線的Indian Creek站。預約可上網：dekalbhealth.net/covid-19-vaccine/。

富頓郡衛生局在賓士體育館(Mercedes-Benz Stadium)設有大型接種站，民眾可搭乘MARTA前往Mercedes-Benz/State Farm Arena/GWCC/CNN站，然後步行即可到達接種點。註冊可至：gta-vras.powerappsportals.us。

而在Brookhaven站有一個免費的COVID檢測點，民眾可入內或以得來速形式測試。

喬州迄今已接種了超過475萬劑疫苗。官員表示，該州有約80%的老年人至少接受過一劑，該州14%的人口已經完全接種疫苗。

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