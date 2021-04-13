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阿州蒙市少數族裔 齊聲抵制仇恨亞裔

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
手持祈禱蠟燭的部分華裔代表和蒙市市長瑞德(左六)合影。(記者王宇平／攝影)
手持祈禱蠟燭的部分華裔代表和蒙市市長瑞德(左六)合影。(記者王宇平／攝影)

亞裔美國人和太平洋島民民權組織(Asian Americans and Pacific Islanders, AAPI)和其他蒙哥馬利市(Montgomery)少數族裔組織所共同發起的「停止對亞裔仇恨團結活動」(Stop AAPI Hate Solidarity Rally)，日前假蒙市市中心噴泉廣場舉行，共有包括阿州中區華僑協會代表在內的近百人參加，除紀念3月16日亞特蘭大槍擊案中遇害者，並聲援全美各地的停止對亞裔歧視和仇恨運動。

活動中蒙市韓裔社團組織負責人首先發言，接著美國公民自由聯盟(ACLU)阿州分部代表以及阿州印地安部落聯盟(Alabama Indigenous Coalition)代表亦發言反對種族歧視和仇恨，最後蒙市市長瑞德(Steven Reed)表示，美國應是一個具有多元化包容性的民族大熔爐，不管人民來自何處，大家要像一家人一樣相親相愛，種族歧視和暴力事件在美國是不能允許存在的。他強調蒙市政府將力挺包括亞裔在內的反種族歧視活動，也希望大家遭遇族裔仇恨而受到傷害時隨時和市府聯絡，以便得到及時援助。之

後主辦單位向參加者分發白色蠟燭，大家為亞城和其他各地因種族歧視而受難的亞裔同胞舉行燭光祈禱。

阿州中區華僑協會會長沈學軍女士在現場接受蒙市電視台(WSFA) 記者專訪。(記者...
阿州中區華僑協會會長沈學軍女士在現場接受蒙市電視台(WSFA) 記者專訪。(記者王宇平／攝影)
阿州中區華僑協會的代表參加並聲援在蒙市舉行的停止對亞裔歧視及仇恨團結活動。(記者...
阿州中區華僑協會的代表參加並聲援在蒙市舉行的停止對亞裔歧視及仇恨團結活動。(記者王宇平／攝影)

種族歧視 亞裔 美國公民

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