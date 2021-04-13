阿州蒙市少數族裔 齊聲抵制仇恨亞裔

手持祈禱蠟燭的部分華裔代表和蒙市市長瑞德(左六)合影。(記者王宇平／攝影)

由亞裔 美國人和太平洋島民民權組織(Asian Americans and Pacific Islanders, AAPI)和其他蒙哥馬利市(Montgomery)少數族裔組織所共同發起的「停止對亞裔仇恨團結活動」(Stop AAPI Hate Solidarity Rally)，日前假蒙市市中心噴泉廣場舉行，共有包括阿州中區華僑協會代表在內的近百人參加，除紀念3月16日亞特蘭大槍擊案中遇害者，並聲援全美各地的停止對亞裔歧視和仇恨運動。

活動中蒙市韓裔社團組織負責人首先發言，接著美國公民 自由聯盟(ACLU)阿州分部代表以及阿州印地安部落聯盟(Alabama Indigenous Coalition)代表亦發言反對種族歧視 和仇恨，最後蒙市市長瑞德(Steven Reed)表示，美國應是一個具有多元化包容性的民族大熔爐，不管人民來自何處，大家要像一家人一樣相親相愛，種族歧視和暴力事件在美國是不能允許存在的。他強調蒙市政府將力挺包括亞裔在內的反種族歧視活動，也希望大家遭遇族裔仇恨而受到傷害時隨時和市府聯絡，以便得到及時援助。之

後主辦單位向參加者分發白色蠟燭，大家為亞城和其他各地因種族歧視而受難的亞裔同胞舉行燭光祈禱。