反仇恨法 南卡眾議會二讀通過 參議會尚不明朗

南卡 眾議會上周以79票對29票，通過了對3620號法案的二讀程序。這項法案如果在接下來的三讀和參議會也獲通過的話，將成為南卡史上第一個反仇恨法。當地媒體WLTX表示，「三讀程序通常只是走形式」，但該案在參議會的情況還不明朗。

3620號法案如通過，將會對於那些基於被害人種族、宗教、性別、性取向、年齡、國籍或殘疾等進行的暴力犯罪增加罰金和監禁時間，將對包括謀殺、持械搶劫和犯罪性行為等在內的犯罪行為增加最高至五年的監禁時間和1萬元的罰金。

全美現在僅阿肯色、懷俄明和南卡三州沒有反仇恨法。該法案在委員會討論時，一名南卡當地警長表示支持，他表示，當西裔社區成員成為襲擊目標時，他無法額外起訴犯罪者，因南卡沒有反仇恨法。過去三周在瑞琪璉郡(Richland)，就有兩個犯罪者恐嚇當地西裔社區，並在三周內，對27名西裔進行了17次單獨搶劫。

在亞特蘭大按摩院槍擊事件之後，各地亞裔對仇恨犯罪 和種族歧視 更加敏感和關注。亞美領導力促進協會主席朱超威博士對3620號法案的二讀通過表示歡迎，他說這在南卡的反仇恨立法上邁出了有力的一步，希望該法最終成為法律。但他也說，法案不會解決所有的問題，也不可能馬上杜絕仇恨和種族歧視，亞城的悲劇就發生在喬治亞州剛通過反仇恨法的不久。即使最終南卡通過了反仇恨法，人們在消除種族歧視和仇恨犯罪還有很長的路要走。