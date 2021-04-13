我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

喬治亞州立大學華生視訊講座遇駭 遭種族歧視辱罵

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
視訊會議中，駭客侵入並畫上似納粹標誌的塗鴉。(系上提供)
視訊會議中，駭客侵入並畫上似納粹標誌的塗鴉。(系上提供)

喬治亞州立大學(GSU)心理諮商系(Clinical Mental Health Counseling Dept.)學生組織日前策畫舉辦了視訊講座，由該系研究生華裔薛同學(化名)主講，由亞裔的角度分享種族歧視，系統性問題以及心理健康。當天活動進行到30多分鐘時，遭不知名人士闖入，在主講者所分享的簡報上塗上納粹標誌，更在聊天室內以不堪字眼辱罵亞裔，並要他們「滾出美國」。主辦單位不得已只能更改視訊連結，換地點將講座完成。

事後，學校與當事同學們進行輔導並討論未來發生類似情況之處理方式，且該如何在校內繼續建立和平和安全的環境給各族裔。該校並已將此一情況報給執法單位FBI進行調查。

該系代表表示，當天事發突然，嫌犯帳號頭像以及視訊畫面昏暗，無法辨識出其身分或族裔，也未知其動機。由於嫌犯狡詐，使用多個帳號登入並未提供詳細資訊，目前尚未調查出何人所為。

而此次活動先前除透過系上郵寄名單(listserv)發送消息外，也開放個人在社群媒體上宣傳。經過此事，未來將限制視訊會議的鏈結、密碼等資訊僅在該系郵寄名單中公布。

薛同學表示，她很清楚近日全美各地發生的反亞裔事件，但發生在自己身上，還是感到非常恐懼及困惑，也開始擔心己身安危。她甚至自我檢討，若不是自己對於此議題充滿熱情並加以分享，也不會發生這件事。但後來想想，內心充滿仇恨的人很多，暴力攻擊事件也正在每個角落發生，自己不應該為這些人的錯誤行為道歉。

針對日前亞特蘭大按摩院槍擊案，她表示，身為專攻精神衛生和心理健康領域的亞裔女性，警方以槍手有性成癮來為其脫罪，不僅未能準確描述此犯罪應視為種族仇恨事件，更是傷害亞洲社群，且汙衊了精神疾病—並非每個性成癮患者都會去槍殺亞洲女性。此次案件中，她感到亞裔女性被貶低、被物化了，亞裔女性不受槍手以及與其有相同想法的人所尊重。

薛同學先前曾在Salt Collective網站中發表文章《Anti-Asian Racism is Traumatizing Our Community》，對於亞洲女性的厭女症(misogyny)或迷戀(fetishization)是社會的系統性問題，根屬於有害的男性氣概(masculinity)和白人至上主義(White Supremacy)。她表示，亞洲男性通常被視為柔弱或缺乏性吸引力，而亞洲女性則被視為具異國情調且被動的被慾望對象，這是種性別歧視。

她說，近來全美暴力和仇恨犯罪的增長顯而易見，特別是在川普的「中國病毒」和「功夫病毒」的種族歧視和仇恨語言之後。聯合國在3個月內便報告了1800起針對亞裔的種族仇恨事件，僅僅紐約市就增加了1900%。

除此之外，當社會將亞裔視為順從，安靜和保守時，許多亞裔便傾向將這種壓迫內化，認為自己並不重要。

將壓迫內化不僅阻止了團體成員之間的聯繫，更使被壓迫的團體成員間彼此歧視，這正是白人至上主義將少數民族神話(Model Minority Myth)的目的。

她說，模範少數神話的問題是：不僅維持了白人至上的種族等級制度，更使少數群體間相互對立，駁斥白人特權並不存在，且低估了美國少數族群所經歷的種族主義和歧視。

她說，作為亞裔個人和社群一分子，我們可以做的就是了解我們自己的故事和種族身分。

「對於許多事情沒有立即的答案沒有關係。感到受傷或困惑也沒有關係。不願被別人貼上標籤或放在框框裡也沒有關係。這些種族創傷和歷史有些很難啟齒，但如果我們不試圖了解我們的歷史和自己的故事，如果我們不嘗試對話，不允許自己被別人看見或聽到，那麼一切都不會改變。」

「擁抱你的過去，可能代表著需要面對自己的傷，但這正也令我們有勇氣能夠書寫自己的故事。」

駭客在聊天室內以不堪字眼辱罵亞裔。(系上提供)
駭客在聊天室內以不堪字眼辱罵亞裔。(系上提供)

亞裔 種族歧視 社群媒體

上一則

賓州加快腳步接種 今起全面開放預約

下一則

新州嬌生疫苗供應量銳減 1男接種後仍被感染出現重症

延伸閱讀

「越南小姐，妳活不久了」華州七旬婦人遭仇恨犯罪起訴

「越南小姐，妳活不久了」華州七旬婦人遭仇恨犯罪起訴
長島華生集會 對仇恨亞裔說不

長島華生集會 對仇恨亞裔說不
CDC：種族歧視「危及公衛」 重傷少數族裔

CDC：種族歧視「危及公衛」 重傷少數族裔
「白人的命也是命」 白人至上主義示威集會引發騷亂

「白人的命也是命」 白人至上主義示威集會引發騷亂
共和黨保守派搭「亞裔話題」 力圖推翻平權法

共和黨保守派搭「亞裔話題」 力圖推翻平權法
保障華人權益 從選民登記作起

保障華人權益 從選民登記作起

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
田州東奧斯汀菁英高中(Austin-East Magnet High School)發生一起槍擊案，一死一傷，另有一人遭拘留。(美聯社)

影／田納西高中槍擊案 1死1傷1拘留

2021-04-12 18:53
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
搶匪持長槍抵住店員的臉，讓店員打開收銀機，視頻顯示他們搶走了錢和幾條香菸。（警方視頻截圖）

休士頓3蒙面歹徒持長槍 搶劫便利店全程曝光

2021-04-07 20:12
遠離塵囂的樹屋，不乏設有廚房、衛浴等完善設備的單位。(Among the Trees Lodging官網)

在家「宅」1年 防疫遠離塵囂 樹屋度假正流行

2021-04-09 16:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓