喬治亞州立大學華生視訊講座遇駭 遭種族歧視辱罵

視訊會議中，駭客侵入並畫上似納粹標誌的塗鴉。(系上提供)

喬治亞州立大學(GSU)心理諮商系(Clinical Mental Health Counseling Dept.)學生組織日前策畫舉辦了視訊講座，由該系研究生華裔薛同學(化名)主講，由亞裔 的角度分享種族歧視 ，系統性問題以及心理健康。當天活動進行到30多分鐘時，遭不知名人士闖入，在主講者所分享的簡報上塗上納粹標誌，更在聊天室內以不堪字眼辱罵亞裔，並要他們「滾出美國」。主辦單位不得已只能更改視訊連結，換地點將講座完成。

事後，學校與當事同學們進行輔導並討論未來發生類似情況之處理方式，且該如何在校內繼續建立和平和安全的環境給各族裔。該校並已將此一情況報給執法單位FBI進行調查。

該系代表表示，當天事發突然，嫌犯帳號頭像以及視訊畫面昏暗，無法辨識出其身分或族裔，也未知其動機。由於嫌犯狡詐，使用多個帳號登入並未提供詳細資訊，目前尚未調查出何人所為。

而此次活動先前除透過系上郵寄名單(listserv)發送消息外，也開放個人在社群媒體 上宣傳。經過此事，未來將限制視訊會議的鏈結、密碼等資訊僅在該系郵寄名單中公布。

薛同學表示，她很清楚近日全美各地發生的反亞裔事件，但發生在自己身上，還是感到非常恐懼及困惑，也開始擔心己身安危。她甚至自我檢討，若不是自己對於此議題充滿熱情並加以分享，也不會發生這件事。但後來想想，內心充滿仇恨的人很多，暴力攻擊事件也正在每個角落發生，自己不應該為這些人的錯誤行為道歉。

針對日前亞特蘭大按摩院槍擊案，她表示，身為專攻精神衛生和心理健康領域的亞裔女性，警方以槍手有性成癮來為其脫罪，不僅未能準確描述此犯罪應視為種族仇恨事件，更是傷害亞洲社群，且汙衊了精神疾病—並非每個性成癮患者都會去槍殺亞洲女性。此次案件中，她感到亞裔女性被貶低、被物化了，亞裔女性不受槍手以及與其有相同想法的人所尊重。

薛同學先前曾在Salt Collective網站中發表文章《Anti-Asian Racism is Traumatizing Our Community》，對於亞洲女性的厭女症(misogyny)或迷戀(fetishization)是社會的系統性問題，根屬於有害的男性氣概(masculinity)和白人至上主義(White Supremacy)。她表示，亞洲男性通常被視為柔弱或缺乏性吸引力，而亞洲女性則被視為具異國情調且被動的被慾望對象，這是種性別歧視。

她說，近來全美暴力和仇恨犯罪的增長顯而易見，特別是在川普的「中國病毒」和「功夫病毒」的種族歧視和仇恨語言之後。聯合國在3個月內便報告了1800起針對亞裔的種族仇恨事件，僅僅紐約市就增加了1900%。

除此之外，當社會將亞裔視為順從，安靜和保守時，許多亞裔便傾向將這種壓迫內化，認為自己並不重要。

將壓迫內化不僅阻止了團體成員之間的聯繫，更使被壓迫的團體成員間彼此歧視，這正是白人至上主義將少數民族神話(Model Minority Myth)的目的。

她說，模範少數神話的問題是：不僅維持了白人至上的種族等級制度，更使少數群體間相互對立，駁斥白人特權並不存在，且低估了美國少數族群所經歷的種族主義和歧視。

她說，作為亞裔個人和社群一分子，我們可以做的就是了解我們自己的故事和種族身分。

「對於許多事情沒有立即的答案沒有關係。感到受傷或困惑也沒有關係。不願被別人貼上標籤或放在框框裡也沒有關係。這些種族創傷和歷史有些很難啟齒，但如果我們不試圖了解我們的歷史和自己的故事，如果我們不嘗試對話，不允許自己被別人看見或聽到，那麼一切都不會改變。」

「擁抱你的過去，可能代表著需要面對自己的傷，但這正也令我們有勇氣能夠書寫自己的故事。」