金文蓓將舉辦網絡直播京劇課，講述旦角。(主辦單位提供)

金文蓓京劇課 4‧18講述旦角

●定居北卡 夏樂的京劇藝術家金文蓓將於4月18日(周日)下午2時至3時，舉辦網路直播京劇課—旦角篇。講解京劇旦行的基本知識，服裝、頭飾，以及旦角最基本的「手眼身法步」。Zoom ID：989 973 4766，密碼：123456。

亞城國際音樂節 夏令營報名

亞特蘭大國際音樂節，將舉辦營隊、比賽及樂團。(主辦單位提供)

●亞特蘭大 國際音樂節(Atlanta Festival Academy)第三屆2021年暑期音樂營，將於7月19日至31日在Johns Creek的United Methodist Church舉行。將有個別課、室內樂課、樂團課、大師班等訓練，開放5至12年級的弦樂器學生報名。詳情：bit.ly/3d8FjyM。

另外，也將舉辦第二屆線上國際音樂比賽，共分為鋼琴、弦樂器、吉他三大組，開放各地12至18歲學生報名。詳情：bit.ly/324jI48。

該音樂節和浦立偉音樂學院亦聯合創立了亞特蘭大國際音樂節青少年樂團，分5至8年級和9至12年級兩個年齡組。其排練和音樂會將在Johns Creek和Alphratta城市進行，詳情：bit.ly/3sg544h。