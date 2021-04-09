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花粉季到來 過敏人數增加 專家：戴口罩最有效

記者王明心／北卡羅來納州報導
停車場上的車覆滿花粉。(記者王明心／攝影)
停車場上的車覆滿花粉。(記者王明心／攝影)

北卡目前進入「高花粉期」，地上滿布的花粉和人們不斷的咳嗽、噴嚏聲，顯示春天確實到了。因花粉所引起的過敏症狀雖惱人，不過北卡特產的松樹花粉卻是可喜的煩惱，因為它支持北卡的森林工業，為北卡帶來極大的經濟效益。醫生和專家提供了花粉時期的生存之道，其中以佩戴口罩最為有效。

北卡州大林業與環境資源教授巴爾頓(Robert Bardon)接受WRAL電視台採訪時指出，花粉對松樹種子的生產至關重要。北卡的森林工業靠的是松樹，為北卡帶來328億美元的收益。松樹的花粉季節可以持續數周，在溫暖、乾燥、有微風的日子裡數量最高，在寒冷、潮濕的日子裡最低。

根據北卡空氣品質部門(Division of Air Quality)周三發布的報告顯示，松樹和橡樹是讓人們呼吸道感到最不舒服的罪魁禍首，此外，庭院草(grass)和雜草(weed)也會散布花粉。許多人因不同花粉而引發哮喘或過敏症狀，影響了生活品質。

梅奧診所(Mayo Clinic)建議民眾在有風或乾燥的日子，盡量待在室內，避免在院子裡工作，或在外面晾衣服。最好的戶外時間是下雨之後，雨有助於清除空氣中的花粉。出門回家後要淋浴，以去除皮膚和頭髮上的花粉。如果症狀持續，可服用非處方過敏藥物，並去看醫生。

美國過敏、哮喘和免疫學院(American College of Allergy, Asthma & Immunology)建議必須待在戶外的民眾事先服用適當藥物，並戴上N95等級的過濾口罩，可幫助過濾花粉和其他顆粒。北卡大學過敏專科醫生Sofija Voleratas接受abc11電視台採訪時也建議此種做法，「因為它的設計是為了過濾過敏原，佩戴N95絕對會減少你吸入的過敏原數量。」她說她早在新冠大流行之前，就囑咐她的病人在割草或長時間外出時要戴口罩。她也建議大家晚上時要關閉窗戶，早上限制外出時間。狗主人在遛狗後，要用濕布把它狗擦乾淨，因為牠們身上會收集花粉，把花粉帶入家中。

北卡 過敏 美國

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