我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

喬州全面開放 專家：誤導疫情結束 坎普：兩者都重要

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
坎普全面開放喬州商業，專家警告，更具傳染性的變種病毒，可能導致疫情反撲。(美聯社)
坎普全面開放喬州商業，專家警告，更具傳染性的變種病毒，可能導致疫情反撲。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布自周四起，「喬州商業全面開放」，表示此為恢復「正常」狀態的重要一步。然疾病預防控制中心(CDC)和拜登敦促各州仍應限制陌生人之間的接觸。他們警告，更具傳染性的變種病毒目前在美國傳播，可能導致病例和死亡數再度激增。

國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)博士周二表示：目前美國處於病例激增的邊緣。

然坎普強調，經濟健康與防疫同樣重要。

「許多小企業主仍在COVID-19對喬州經濟的重創中苦苦掙扎，我們知道勤奮的喬州人無法忍受今年像上一年一樣，」坎普在周三錄製的影片中說道。

根據喬州最新規定，餐廳桌子現在只需有3.5呎的間隔，且不須隔板，而非先前的6呎。即使人們之間的距離小於6呎，室內聚會人數也不再有50人的限制。體弱多病者也不再需要因居家避疫令待在家中。

一些企業主表示暫時不打算更動經營模式，另一些則躍躍欲試。

亞特蘭大經營餐廳的帕克斯(Randy Parks)對WAGA-TV表示，將保持原有的經營方式。「目前我們尚夠支付帳單並維持員工的薪資，我看不出有躁進改變的理由。」

不過在沙凡納(Savannah)開設披薩店的貝內特(Wendy Bennett)，則期待著更多的顧客上門。「人們進來坐下休息，用餐，聽音樂，他們會更加舒適，這也對我們有幫助。」

喬州已有超過100萬的新冠病例，但新確診數持續下降。最近幾天每日確診平均不到1400例，是自去年6月以來的新低。而病毒測試的陽性比例近日也一直低於5%。

然該州已接受疫苗接種者所占比例仍是全國最低的。根據CDC的數據，只有28％的州民接受過至少一劑，為全美倒數第三，低於全國平均的33％，更遠低於專家所說，達到全體免疫所需的70%或更高。

該州的紀錄顯示，已施打435萬劑，但有超過100萬劑已送達但仍未使用。

專家擔心，由於許多人仍未接種疫苗，坎普此舉是向民眾發送危險的訊息。

流行病學家施密特克(Amber Schmidtke)寫道，放寬限制除了將使基本勞工面臨更高的風險外，更將讓民眾產生一種「疫情流行即將結束」的錯誤安全感。

儘管專家反覆呼籲，喬州從未發布全州的口罩令。坎普最初並禁止地方政府頒布口罩令，但最終妥協，前題是該地須有許多病例報告。目前某些地方，例如提福特郡(Tift)，正考慮放寬口罩令。但包括查塔姆郡(Chatham)在內的其他地方，則延長了其口罩令的期限。

坎普的新命令中並指出，警察不得關閉不遵守防疫規則的企業。雖然業主和雇員仍可能被開單，但是喬州巡警發言人向亞特蘭大憲報(AJC)指出，該機構在收到了3400多起個關於違規投訴後，僅開出了21張罰單。 

喬州的全州公衛緊急狀態自去年3月14日起生效後，目前將至少持續到4月30日。

喬州 美國 亞特蘭大

上一則

彭曉寒候選提名被撤 愛市華人怒 促民主黨部主席下台

延伸閱讀

喬州新冠疫苗施打 突破400萬劑

喬州新冠疫苗施打 突破400萬劑
MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球

MLB全明星賽將遷出亞特蘭大 歐巴馬點讚 川普籲抵制棒球
喬州鬆綁防疫 專家憂第4波疫情再起

喬州鬆綁防疫 專家憂第4波疫情再起
喬州強硬修法：限制通訊投票 擴大立法機關控制權

喬州強硬修法：限制通訊投票 擴大立法機關控制權
喬州修法限制通訊投票 拜登批：21世紀的種族隔離法

喬州修法限制通訊投票 拜登批：21世紀的種族隔離法
喬州推疫苗不力？專家：未能及早設立大型接種站

喬州推疫苗不力？專家：未能及早設立大型接種站

熱門新聞

艾倫市一戶民宅內發生一家六口遭槍擊殺害，警方初步證實，該起事件可能是兒子槍殺後自殺。圖為兒子Farhan Towhid。（艾倫市警局）

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

2021-04-05 20:01
一名嫌疑人2日下午近1時駕車撞向國會大廈的北部入口，導致兩名國會警察受傷送醫，該嫌疑也被警方開槍擊中負傷被捕。美聯社

駕車衝國會撞死1警 25歲男遭擊斃

2021-04-02 20:59
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
北卡也爆槍擊案，室內派對三死四傷。(美聯社)

北卡也爆槍擊案 室內派對3死4傷

2021-04-03 19:32
一名在岩石橋州立公園健行的民眾，意外發現紀夢奇遺骸。(youtube視頻截圖)

密蘇里法醫確認 遺骸就是紀夢奇

2021-04-06 15:46
普林斯頓大學錄取率創新低。(本報檔案照)

多所名校錄取率創新低 普林斯頓不到4%

2021-04-07 14:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光