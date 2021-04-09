喬州全面開放 專家：誤導疫情結束 坎普：兩者都重要

坎普全面開放喬州商業，專家警告，更具傳染性的變種病毒，可能導致疫情反撲。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布自周四起，「喬州 商業全面開放」，表示此為恢復「正常」狀態的重要一步。然疾病預防控制中心(CDC)和拜登敦促各州仍應限制陌生人之間的接觸。他們警告，更具傳染性的變種病毒目前在美國 傳播，可能導致病例和死亡數再度激增。

國家過敏和傳染病研究所所長佛奇(Anthony Fauci)博士周二表示：目前美國處於病例激增的邊緣。

然坎普強調，經濟健康與防疫同樣重要。

「許多小企業主仍在COVID-19對喬州經濟的重創中苦苦掙扎，我們知道勤奮的喬州人無法忍受今年像上一年一樣，」坎普在周三錄製的影片中說道。

根據喬州最新規定，餐廳桌子現在只需有3.5呎的間隔，且不須隔板，而非先前的6呎。即使人們之間的距離小於6呎，室內聚會人數也不再有50人的限制。體弱多病者也不再需要因居家避疫令待在家中。

一些企業主表示暫時不打算更動經營模式，另一些則躍躍欲試。

在亞特蘭大 經營餐廳的帕克斯(Randy Parks)對WAGA-TV表示，將保持原有的經營方式。「目前我們尚夠支付帳單並維持員工的薪資，我看不出有躁進改變的理由。」

不過在沙凡納(Savannah)開設披薩店的貝內特(Wendy Bennett)，則期待著更多的顧客上門。「人們進來坐下休息，用餐，聽音樂，他們會更加舒適，這也對我們有幫助。」

喬州已有超過100萬的新冠病例，但新確診數持續下降。最近幾天每日確診平均不到1400例，是自去年6月以來的新低。而病毒測試的陽性比例近日也一直低於5%。

然該州已接受疫苗接種者所占比例仍是全國最低的。根據CDC的數據，只有28％的州民接受過至少一劑，為全美倒數第三，低於全國平均的33％，更遠低於專家所說，達到全體免疫所需的70%或更高。

該州的紀錄顯示，已施打435萬劑，但有超過100萬劑已送達但仍未使用。

專家擔心，由於許多人仍未接種疫苗，坎普此舉是向民眾發送危險的訊息。

流行病學家施密特克(Amber Schmidtke)寫道，放寬限制除了將使基本勞工面臨更高的風險外，更將讓民眾產生一種「疫情流行即將結束」的錯誤安全感。

儘管專家反覆呼籲，喬州從未發布全州的口罩令。坎普最初並禁止地方政府頒布口罩令，但最終妥協，前題是該地須有許多病例報告。目前某些地方，例如提福特郡(Tift)，正考慮放寬口罩令。但包括查塔姆郡(Chatham)在內的其他地方，則延長了其口罩令的期限。

坎普的新命令中並指出，警察不得關閉不遵守防疫規則的企業。雖然業主和雇員仍可能被開單，但是喬州巡警發言人向亞特蘭大憲報(AJC)指出，該機構在收到了3400多起個關於違規投訴後，僅開出了21張罰單。

喬州的全州公衛緊急狀態自去年3月14日起生效後，目前將至少持續到4月30日。