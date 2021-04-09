多若維爾市前通用車廠 將改建喬州最大片廠

格雷電視公司計畫在多若維爾市建立的影視城一角。(格雷電視影片截圖)

總部位於亞特蘭大的格雷電視公司(Gray Television)正計畫將位於多若維爾(Doraville)，關閉很久的通用汽車製造廠改造成喬州 最大的電影 片廠之一。改造計畫將會給多若維爾市以及喬州帶來新的機遇，但其改造過程將充滿挑戰。

1947年通用汽車公司在多若維爾市開始建廠，是該市所屬北底克甫郡(North DeKalb)歷史上最大投資 。由於公司戰略改變，以及成本控制考慮，通用在2008年時，宣布工廠關閉。工廠所占地段一直沒有大規模開發使用。在近幾年的一些經濟鼓勵措施下，有少部分場地已經被商家，比如席夢思床墊公司等重新占據。

格雷公司將收購剩餘的大約128畝的土地。公司計畫將其轉化為電影製作的新中心。此計畫將是繼通用公司以來，北底克甫郡規模最大的投資。格雷公司計畫的第一步是建立10間電影製片廠，三間新工作室供自己使用，另一間供獨立電影製片人使用，其餘的則將向希望在喬州拍攝的公司開放。第二階段計畫是建造配套的公寓、酒店、辦公樓、餐廳以及零售店等建設。然而格雷的建造計畫充滿挑戰。因為將工廠轉變成影視製作城並沒有想像的容易，很多基礎設施等都需要重新設計和建造。

格雷公司創建於1897年，目前占據全美電視市場的四分之一，雖然該公司並沒有亞城市區的電視台，但是有多家電台分布在哥倫布(Columbus)和沙凡納(Savannah)等。格雷公司在近幾年已開始涉獵電影行業，投資了獨立製片旋流電影公司(Swirl Films)。旋流電影公司負責人吉普森(Jay Gipson)對格雷公司在喬州的投資充滿期許，他認為這是喬州電影業的一個里程碑，不僅面積上會有將超過50萬平方呎的新型產業，僅格雷第一期工程完工就會帶來數千工作機會。

至於格雷的具體投資金額還沒有透露，但格雷已獲得政府的幾項財政優惠。多若維爾市議員約曼(Andy Yeoman)是該市市區發展局的負責人，他認為這個投資會讓多若維爾市有新的轉機，從以前的鋼鐵鑄造城市到世界級影視人才和故事鑄造城市。

喬州影視業的發展得益於2008年通過的稅收抵免，很多好萊塢電影製作都已經紛沓而至。影視製作公司也紛紛建廠來滿足在喬州製片的各種專業需求。喬州目前已有大約100個專業片廠，其中大部分位於亞特蘭大市區。其片廠數量與多倫多，溫哥華和倫敦相當，在美國僅次於洛杉磯和紐約。(楊欣欣)