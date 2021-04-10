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保險代理Belinda 舒專業再獲肯定 蟬聯六年AMFAM最佳業績獎 歡迎加入工作團隊

亞特蘭大訊
Belinda舒帶領的團隊屢創佳績，她歡迎有興趣者加入工作團隊。
Belinda舒帶領的團隊屢創佳績，她歡迎有興趣者加入工作團隊。

美國家庭保險公司(American Family Insurance，簡稱AMFAM)喬治亞州分區日前在線舉行2021年頒獎大會。亞城著名個人與商業保險代理Belinda Shu(舒)，在東南區100多名業務代表中脫穎而出，囊括AMFAM全部獎項。這是她從業9年以來，第6次獲得最佳業績獎，讓Belinda Shu代理處繼續保有喬治亞州最大保險代理處的地位。她同時歡迎有興趣者加入她的工作團隊，一起為更多需要的家庭提供保護。

總部設在威斯康辛州的保險集團AMFAM，擁有超過90年的歷史。在過去9年中收購The General、 HomeSite、HomeGauge、Networked Insights 和Ameriprise Auto＆Home、Bold Penguin等公司，最近還合併了全美最大商業保險公司之一的The Main Street America Group。全面提供汽車、房屋、商業、農場、牧場保險和人壽保險。在見到亞裔客戶群壯大的情況下，AMFAM順勢推出亞裔最愛的折扣：一次性付款折扣、人壽+房屋折扣、好駕駛人折扣、無貸款折扣、安全駕駛課程折扣、好學生折扣、高額保單折扣等等，以求最大地優惠紀錄良好、財務健全的家庭。

Belinda是AMFAM喬治亞州華人市場的開拓者。9年的市場拓展，通過優質的服務，把AMFAM汽車，房屋，商業(尤其是出租房業主保險)和人壽保險產品帶給了亞裔社區，更得到華人社區和越裔社區的信賴。一直以來， Belinda也積極資助華人社區的各類活動。

在新冠病毒的衝擊下，Belinda Shu代理處因地制宜地轉為居家辦公，同樣盡心盡力為客人們服務。Belinda去年12個月中，10次獲得當月最佳代理。進入2021年，代理處滿面牆上繼續增添以下極具代表意義的獎牌：2020人壽保單傑出鑽石獎2級，2020最多全線保單產出獎(全面突出)，2020最多房屋保單獎，2020最高保費獎，2020最突出銷售業績獎，2020產品全面推廣達標獎，2020 Gold Key商業保險金鑰匙獎等等。

Belinda Shu代理處團隊的業務繼續拓展到喬州之外，代理北卡、南卡、阿拉巴馬、田納西、佛州和麻省等州業務服務。目前團隊有4名業務人員，兼顧3種語言(英中越)，多方鄉音(國語、粵語、湖北話、潮州話)，讓客人可以輕鬆交流，量身訂製計劃。保險是在美國生活的一大支出，要為自己找一個更加值得信任的保險代理處可致電：770-280-4350。如果在以上七州擁有生意，也可立即撥打770-280-4350。

Belinda舒代理處是一支可愛、親如家人的團隊，線上交流也一直不斷，互相關懷。Belinda作為老闆激勵大家，疫情中不放棄努力，堅持到勝利；哪怕疫情難，代理處也在；祈求疫情後，大家儘快再聚首。Belinda舒誠摯歡迎有興趣者加入這個可愛的團隊，履歷可電郵：[email protected]

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