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美國近半50-64歲人群負擔不起健保 樂齡會推薦特殊申請投保期可爭取補貼

亞特蘭大訊
樂齡會幫助大眾瞭解平價投保與補貼。(AARP提供)
樂齡會幫助大眾瞭解平價投保與補貼。(AARP提供)

美國缺少平價保險是年齡介於50-64歲成年人，沒有保險的原因之一。AARP樂齡會分析發現，在 2019 年收入稍高於門檻，符合ACA下保費補貼的一名 64 歲年長者，平均要繳納的保費幾乎是收入的30%，不過兩項近期政策變化可能幫助年長者買到平價保險。其中《美國救濟法案》(American Rescue Act)規定，個人在市場上購買健康保險的金額上限為收入的 8.5%，為期兩年。這條規定於 4 月 1 日起生效，與此同時開始的是特殊申請投保期，允許個人在 8 月 15 日之前透過非團體市場購買健康保險。

AARP 樂齡會多文化受眾副總裁 Daphne Kwok 說：「雖然《平價醫療法案》(Affordable Care Act, ACA)大幅減少了無保險年長者的數量，但50-64歲這個年齡層裡仍然有太多的人沒有買得起的保險，包括亞裔美國人和太平洋島民。我們想確保數百萬沒有保險的年長者知道，從 4 月 1 日開始，他們將能獲得新的補貼。過去買不起的健康保險，現在可能適合他們的家庭預算。」

AARP樂齡會公共政策研究所公布分析指出，在 2019 年透過非團體健康保險市場購買健康保險的將近一半年長者，面臨無力負擔健康保險的問題，與之相比，年輕人的比例則是 30%。也就是越來越多的年長者沒有保險：在所有50-64歲人群中，沒有雇主提供的保險或公共健康保險的所有年長者中逾半數人。

在ACA)之前，大約五分之一的亞裔年長者沒有保險。該比例在ACA通過之後下降，但近年來又增長，其中2019 年7.9%的亞裔年長者沒有健康保險。在夏威夷或太平洋島民年長者中，無保險率的增長已幾乎抹平了ACA保險帶來的漲幅。

AARP 樂齡會將從 4 月 1 日起開展宣傳活動，讓年長者瞭解特殊申請投保期，特別是可能為數百萬美國人極大減少健康保險費用的新補貼。詳請可瀏覽網站：www.AARP.org/ACA。

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