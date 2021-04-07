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解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

疫情間返中 出境前2天須抵起飛地做檢測

記者王明心／北卡羅來納州報導
由中國回美國所需的居留證明。(螢幕截圖)
由中國回美國所需的居留證明。(螢幕截圖)

新冠疫情蔓延全球，為了防疫，美中兩國各訂出嚴格出入境和檢疫規定，不時更改，讓兩地往返之路困難重重，許多人無法與家人相聚，失去照料至親或維繫生意的重要時刻。北卡華人聯合會(CAFA)日前特邀三角地區旅遊達人江俞霖說明美中往返的最新法規，盛況空前，遠距會議App一下子就500人額滿，主辦單位緊急開通YouTube直播，可見大家對此議題的迫切關注。

江俞霖首先解釋由美國中國的辦理方式視所持護照類別而定。持中國護照、美國綠卡或B、H、F、J簽證者，可以直接回國，不須提前審核。美國護照10年探親簽證目前暫停使用。

持美國護照者可用人道主義緣由申請簽證，也就是直系親屬病重、病危、一定得本人出面負責的贍養或團聚，須提出若不回去，家人生活就有困難的證明，才能申請。她以實例說明申請理由務必言之有物，措辭強烈指明緊急狀況。持有中國居留證者(等同中國綠卡，一張硬的ID形式的證件)也可以直接回國，持有居留許可(貼在美國護照上的軟紙)的美國籍公民需往出發地的領事館發郵件申請，得到批准後再買機票回國。

中國到美國的辦理方式視護照類別而定。(非凡假期提供)
中國到美國的辦理方式視護照類別而定。(非凡假期提供)
美國到中國的辦理方式視護照類別而定。(非凡假期提供)
美國到中國的辦理方式視護照類別而定。(非凡假期提供)
持美國護照者可用人道主義緣由申請簽證。(非凡假期提供)
持美國護照者可用人道主義緣由申請簽證。(非凡假期提供)

無論持何種護照，是否已打疫苗，都需在起飛前提前兩天抵達起飛地，到領館指定的實驗室做核酸雙陰檢測，起飛前一天上傳檢測報告給領事館，以審批綠碼。她建議選擇三藩市、洛杉磯、紐約、底特律起飛的航班，在這些起飛地做檢測，達拉斯不易申請到綠碼。她說已打疫苗者，通常第二針之後21天，IgM會變成陰性，轉陰後再回國，或選擇由三藩市回去，可加測N蛋白，只要N蛋白成陰性，領事館核實就會發通行綠碼。

目前美國直飛中國的航班計畫排到6月30日，只限東航、國航、廈航、南航、美聯航、美國航空，和達美航班，大家要留意飛行日期。到中國後，需在降落地隔離14天，到目的地省份後再根據當地規定另行隔離。

美國各區負責審核簽證的領事館分佈圖。(螢幕截圖)
美國各區負責審核簽證的領事館分佈圖。(螢幕截圖)

由中國到美國也視所持護照類別而定。持中國護照來美者，若有美國綠卡、是綠卡或公民的配偶或未滿21歲未婚子女、未滿21歲綠卡或公民的父母、監護人或其未滿21歲的兄弟姐妹都可直飛美國，但須在起飛前3天做核酸。她特別提醒旅客在海關時，不要簽放棄綠卡的I-407表，頂多就是進小黑屋，解釋滯留中國的原因，海關並無權利吊銷綠卡。其他持中國護照者須在第三國先停留14天，再憑有效簽證入境。持美國護照者可直飛美國，起飛前72小時做的核酸檢測報告要有英文。

江俞霖建議來美旅遊、探親的旅客，先在中國打好疫苗，留美學生在美打疫苗，經常兩地往返者則看自己喜好。她同時也說明護照和旅行證的申請流程及所需文件，提醒大家隨時注意法規的更新信息，免得白忙一場。

目前由美國直飛中國的航班。(螢幕截圖)
目前由美國直飛中國的航班。(螢幕截圖)

美國 中國 綠卡

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