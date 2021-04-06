樂園藝愛好者 交換菜種好歡喜

園藝愛好者在室內培育的菜苗，4月中旬以後就可以移植到室外。(夏樂園藝群截圖)

新冠病毒在美流行一年多，許多被迫宅在家的華人 朋友，不禁學會了廚藝，也催生了園藝。

地處美國 寒冷和溫熱氣候過渡帶的北卡 丘陵和平原地區的大部分華人園藝愛好者，紛紛在自家後院、陽台，開始種菜、養花、種果樹。

冒著乍暖還寒的天氣，夏樂地區的園藝愛好者交換菜種和幼苗。(記者王政賢／攝影)

最受歡迎華人家庭的韭菜，如果靠種子培育，至少需3年以上，才可以長粗長大，而用韭菜根移植是最快最好的辦法，當年就可以包韭菜餃子賞鮮了。另外許多華人喜歡的蔬菜種子，如長豆角、扁豆角、萵筍、絲瓜和冬瓜，在本地商店很難買到，而且就算買到，出芽率也是差強人意。

夏樂園藝愛好者展示他在室外撒播的萵筍苗，4月中旬就可以間苗移植。(夏樂園藝群截圖)

在夏樂地區已經有近十年歷史的園藝群上，首先由幾位熱心網友「天然呆」、「秦煒」、「正人青」組織張羅，發起蔬菜種子和菜苗、樹苗的免費交換、贈送活動。

活動原定周六上午11時開始，結果10時半就有網友前來。梁紅帶來了她家種植的枸杞苗，可以插植。正人青的扁豆種子，也受歡迎。當然，最受歡迎的是天然呆帶來的韭菜根，有十家人家搶先報名得到預約，好不歡喜。

活動結束以後，大家提議今後定期舉辦，尤其是四月份，適合移植在家育好的菜苗到菜地的時候，再舉辦一、兩次當令蔬菜苗交換、贈送活動是最佳時機。