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樂園藝愛好者 交換菜種好歡喜

記者王政賢／北卡羅來納州報導
園藝愛好者在室內培育的菜苗，4月中旬以後就可以移植到室外。(夏樂園藝群截圖)
園藝愛好者在室內培育的菜苗，4月中旬以後就可以移植到室外。(夏樂園藝群截圖)

新冠病毒在美流行一年多，許多被迫宅在家的華人朋友，不禁學會了廚藝，也催生了園藝。

地處美國寒冷和溫熱氣候過渡帶的北卡丘陵和平原地區的大部分華人園藝愛好者，紛紛在自家後院、陽台，開始種菜、養花、種果樹。

冒著乍暖還寒的天氣，夏樂地區的園藝愛好者交換菜種和幼苗。(記者王政賢／攝影)
冒著乍暖還寒的天氣，夏樂地區的園藝愛好者交換菜種和幼苗。(記者王政賢／攝影)

最受歡迎華人家庭的韭菜，如果靠種子培育，至少需3年以上，才可以長粗長大，而用韭菜根移植是最快最好的辦法，當年就可以包韭菜餃子賞鮮了。另外許多華人喜歡的蔬菜種子，如長豆角、扁豆角、萵筍、絲瓜和冬瓜，在本地商店很難買到，而且就算買到，出芽率也是差強人意。

夏樂園藝愛好者展示他在室外撒播的萵筍苗，4月中旬就可以間苗移植。(夏樂園藝群截圖...
夏樂園藝愛好者展示他在室外撒播的萵筍苗，4月中旬就可以間苗移植。(夏樂園藝群截圖)

在夏樂地區已經有近十年歷史的園藝群上，首先由幾位熱心網友「天然呆」、「秦煒」、「正人青」組織張羅，發起蔬菜種子和菜苗、樹苗的免費交換、贈送活動。

活動原定周六上午11時開始，結果10時半就有網友前來。梁紅帶來了她家種植的枸杞苗，可以插植。正人青的扁豆種子，也受歡迎。當然，最受歡迎的是天然呆帶來的韭菜根，有十家人家搶先報名得到預約，好不歡喜。

活動結束以後，大家提議今後定期舉辦，尤其是四月份，適合移植在家育好的菜苗到菜地的時候，再舉辦一、兩次當令蔬菜苗交換、贈送活動是最佳時機。

華人 美國 北卡

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