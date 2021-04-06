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「羅賓漢」 夏樂建辦事處 創造400個高薪職缺

記者王政賢／北卡羅來納州報導

北卡州長庫柏(Roy Cooper)日前宣布，加州金融服務公司羅賓漢(Robinhood Markets，Inc.)將在夏樂-梅克倫堡郡投資1170萬建立辦事處，並創造近400個高薪工作。

羅賓漢成立於2013年，是一個移動優先投資平台，以開拓無佣金交易而聞名，沒有最低帳戶限制，從而降低了數百萬投資者參與金融市場的障礙。

羅賓漢的新職位將包括分析師，客服和營運人員。所有新職位的平均年薪都超過了梅郡的整體平均年薪7萬1689元，每年潛在的工資影響超過2970萬。

據了解，這家矽谷的初創公司獲得了北卡高達400萬的工作發展投資補助金(JDIG)獎勵。在贈款的12年期限內，該項目預計將使該州的經濟增長超過8億元。JDIG協議使用考慮到389個新工作崗位產生的稅收的公式，授權公司在12年內最多可報銷300萬6000元。所有JDIG的付款僅在商務和收入部門對公司已達到其增加的就業機會和投資目標的業績進行了驗證之後才發生。根據法律，即使考慮到給定公司的補助金付款，JDIG項目也會為國庫帶來正的淨稅收。

除了北卡商務廳和北卡州經濟發展夥伴關係公司外，該項目的其他主要合作夥伴還包括北卡社區學院系統，中央皮埃蒙特社區學院，卡羅來納州金融科技中心和夏樂地區商業聯盟。

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