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按摩師前景看好 平均年收入4.2萬元 喬州近6000人

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
全美按摩師前景看漲，估計2019至2029年將增21%。喬州目前有近6000位持照的按摩治療師。(Massage Magazine臉書)
全美按摩師前景看漲，估計2019至2029年將增21%。喬州目前有近6000位持照的按摩治療師。(Massage Magazine臉書)

3月16日在亞特蘭大按摩店的連續槍擊案震驚全美。根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的資料顯示，2018年全美按摩業市值達180億。按摩治療師的職業前景看漲，預計2019年至2029年將會成長21%，或增加3萬4400個工作機會。

亞特蘭大按摩學校(Atlanta School of Massage)的營運副總達利-史密斯(Traci Daly-Smith)表示，目前在喬治亞州，有5918名有照按摩治療師。而該校按摩師的男女比例約為72：28。

2019年，全美按摩治療師的中位數年收入為4萬2820元，或平均時薪為20.59元。全美當年共有16萬6700位按摩師。

按摩師可以在多種工作環境中工作，包括水療館、健身中心、私人辦公室、郵輪、脊骨治療師診所，或是醫院，但比例最高者為自行開業，且為唯一執業治療師的按摩店，占了76%。在所有治療師中，有56%至客戶的家庭/辦公室工作，在自己的按摩室工作的占45%，在自己家中工作的占29%，在醫療機構中占25%，在水療中心中占24%。

79%的按摩治療師在學習按摩療法時，預計將其作為第二職業。38%的按摩治療師說，他們希望工作時間較目前為更長。

46%的按摩師，同時有在其他行業工作的收入。其中有10%從事其他專業技術的工作，8%的人從事其他形式的醫療保健，7%的人從事按摩療法的授課/寫法/講座，8%的人從事個人護理工作，7%的人從事過運動療法。

達利-史密斯表示，如同其他行業一樣，民眾前往消費時，應尋找擁有州/市營業執照的按摩店，並確認按摩師已獲得執照。治療師的執照應張貼在店內明顯處。

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