夏樂地區土狼增 專家：遇見時勿緊張 勿後退

過去十年中，在夏樂發現土狼(coyote)的情況不斷增加。(維基百科)

過去十年中，在夏樂社區發現土狼(coyote)的情況不斷增加，更有報告稱寵物被搶走，許多父母擔心孩子安全。

土狼也叫郊狼、草原狼、叢林狼、北美小狼，是犬科犬屬的一種，與狼是近親。產於北美大陸，北起阿拉斯加、南到巴拿馬。儘管受到廣泛捕獵，郊狼種群數量仍持續擴大。

土狼為肉食性動物，大多以鹿、兔子、鳥類、蜥蜴和魚類為食。根據土狼捕食的研究，土狼通常對家畜和牲畜具有危險，很少殺死人類。雖然在1981年和2009年，土狼曾分別在加州 及加拿大 造成了3歲女孩及19歲少女死亡。美國 人道主義協會說，食物殘渣，寵物食品和動物糞便也可能將土狼吸引到垃圾桶。

為解決了日益增長的土狼問題，一群夏樂地區的獵人日前舉行了第八屆年度卡羅來納州土狼的經典賽，打破了獵殺272隻的記錄。

寵物和野生動植物專欄作家莫里斯(Joan Morris)表示，土狼通常對人類保持警惕，但可變得無所畏懼，尤其是在城市地區。野生動物專家指出，在野外遇到土狼，首先不要緊張，野獸能嗅到人的恐懼氣息，其次不要後退，後退就等於承認自己是獵物，不要做過大的肢體語言，然後凝視對方的眼睛僵持著。僵持時間少則幾分鐘，多則半小時，當土狼無法理解面前的人，且不覺得有危險性，就會自行溜走。即使土狼飢餓，牠首先也須評估能不能搞定此人。遇到土狼要傳達的訊息就是：「我對你沒興趣，也不怕你。」