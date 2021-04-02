我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 37人無生命跡象

俄州副州長堅稱「武漢病毒」 亞裔居民寫信抗議

夏樂地區土狼增 專家：遇見時勿緊張 勿後退

記者王政賢／北卡羅來納州報導
過去十年中，在夏樂發現土狼(coyote)的情況不斷增加。(維基百科)
過去十年中，在夏樂發現土狼(coyote)的情況不斷增加。(維基百科)

過去十年中，在夏樂社區發現土狼(coyote)的情況不斷增加，更有報告稱寵物被搶走，許多父母擔心孩子安全。

土狼也叫郊狼、草原狼、叢林狼、北美小狼，是犬科犬屬的一種，與狼是近親。產於北美大陸，北起阿拉斯加、南到巴拿馬。儘管受到廣泛捕獵，郊狼種群數量仍持續擴大。

土狼為肉食性動物，大多以鹿、兔子、鳥類、蜥蜴和魚類為食。根據土狼捕食的研究，土狼通常對家畜和牲畜具有危險，很少殺死人類。雖然在1981年和2009年，土狼曾分別在加州加拿大造成了3歲女孩及19歲少女死亡。美國人道主義協會說，食物殘渣，寵物食品和動物糞便也可能將土狼吸引到垃圾桶。

為解決了日益增長的土狼問題，一群夏樂地區的獵人日前舉行了第八屆年度卡羅來納州土狼的經典賽，打破了獵殺272隻的記錄。

寵物和野生動植物專欄作家莫里斯(Joan Morris)表示，土狼通常對人類保持警惕，但可變得無所畏懼，尤其是在城市地區。野生動物專家指出，在野外遇到土狼，首先不要緊張，野獸能嗅到人的恐懼氣息，其次不要後退，後退就等於承認自己是獵物，不要做過大的肢體語言，然後凝視對方的眼睛僵持著。僵持時間少則幾分鐘，多則半小時，當土狼無法理解面前的人，且不覺得有危險性，就會自行溜走。即使土狼飢餓，牠首先也須評估能不能搞定此人。遇到土狼要傳達的訊息就是：「我對你沒興趣，也不怕你。」

加州 美國 加拿大

上一則

PECO擬漲電費 每戶平均月增約10元

下一則

金文蓓京劇課親身示範 聲情並茂

延伸閱讀

國際質疑世衛疫源報告 譚德塞:討論第二階段調查

國際質疑世衛疫源報告 譚德塞:討論第二階段調查
2018在麻州圖書館無故刺死1女 華男判無罪 被送進精神病院

2018在麻州圖書館無故刺死1女 華男判無罪 被送進精神病院
專家舉3理由：加州不會有第四波疫情高峰

專家舉3理由：加州不會有第四波疫情高峰

專家：比特幣接近中期高點

專家：比特幣接近中期高點
德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關

德州孕婦、新生兒死亡率高 專家：與照顧不足飲食有關
「WHO武漢起源報告書」中國留一手？譚德塞罕見帶隊批

「WHO武漢起源報告書」中國留一手？譚德塞罕見帶隊批

熱門新聞

被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
庫克郡預約疫苗施打官網，僅提供英文與西語頁面。(官網截圖)

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

2021-04-01 12:06
陳智博幼年從中國被領養，圖為他與養父母。(家人提供)

賓州華青遭警擊斃案 警方錄像公布 正當防衛

2021-03-31 12:19
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬

華人非法改建兩家庭變七家庭 重罰30.2萬
不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象

不斷更新／台太魯閣號火車出軌 已37人無生命跡象
「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面

「母女不安等地鐵」 仇恨亞裔議題登「紐約客」封面
「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰
疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額

疫苗之亂華人心聲：預約網站無中文 想打卻搶不到名額