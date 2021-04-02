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南卡旅遊復甦 專家：夏末全面恢復

記著李君蘭／南卡羅來納州報導
南卡海灘的大部分區域都是公眾免費區域，是觀看日出的絕佳之地。(記者李君蘭／攝影)
南卡海灘的大部分區域都是公眾免費區域，是觀看日出的絕佳之地。(記者李君蘭／攝影)

旅遊業一直以來都是南卡沿海主要產業之一，之前受新冠疫情影響，海灘旅遊一度低迷。隨著疫苗大力推進，人們生活日趨正常，旅遊業也開始復甦。旅遊業專家表示，民眾已開始預定春假和暑假旅遊，賓館、度假村等預定狀況比原先預想的要快得多。

默特爾海灘商會執行總監賴爾登(Karen Riordan)在接受WIS新聞採訪時說，今年到目前為止，海岸的周末旅遊最後一刻預定勢頭不錯，且有所增長。隨著遊客信心持續增長，榮景可期。

而南卡公園、娛樂及旅遊主管杜帕里什(Duane Parrish)表示，整個南卡沿海的旅遊業都有復甦趨勢，隨著天氣轉暖，未來幾個月更多人接種疫苗，人們對戶外活動興致日益高漲，南卡旅遊業在夏末應能全面恢復。

查爾斯頓大學旅遊分析主任古汀達(Daniel Guttentag)也表示，從查爾斯頓郡能清楚看到大眾對於旅遊的興趣更大了，旅館的周末預訂數比之前幾個月高，這是很好的指標，因為周末旅遊是由度假和休閒的人帶動的，而不是商業旅行者。上周末，旅館預訂率只比去年同期疫情關閉前少10%，而在此前的周末至少少了20%。

相對於旅館，近期的短租房生意可說十分火爆。古汀達透露，像Airbnb和VRBO這樣的短租房預訂率不但已回到疫前水平，甚至還超過了疫前。今年2月，短租房的預訂率比去年同期高出15%，且還在增長。「我覺得南卡沿海的Airbnb和VRBO將會迎來最好的一個夏天。」 古汀達說，海邊的復甦最快，而像哥倫比亞和格林威爾這些內陸城市，也將隨著溫度回暖和更多人接種疫苗而回升。

默特爾海灘的Ripley's水族館是家庭遊玩的打卡熱點，祖孫一起摸摸魚，享天倫之...
默特爾海灘的Ripley's水族館是家庭遊玩的打卡熱點，祖孫一起摸摸魚，享天倫之樂。(記者李君蘭／攝影）
南卡各海灘常有觀鳥愛好者駐足，聽說運氣好的話還能看到海鳥叼魚的奇景。(記者李君蘭...
南卡各海灘常有觀鳥愛好者駐足，聽說運氣好的話還能看到海鳥叼魚的奇景。(記者李君蘭／攝影)

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