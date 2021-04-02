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喬州鬆綁防疫 專家憂第4波疫情再起

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周三表示，下周起將開始放鬆喬州目前仍存在的新冠病毒限制措施，儘管拜登和聯邦公衛專家警告，如果民眾放鬆警惕，可能將面臨「第四次疫情反撲」。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，自4月8日起，喬州將終止對大型聚會的禁令，取消居家避疫的要求，並削減酒吧，零售商店和娛樂場所等企業應遵循的安全指導原則。

然另一項單獨的命令則將喬州的緊急狀態延至4月30日。

坎普表示，放寬限制是回復正常狀態的關鍵性一步，因為該州新染疫人數下降，數百萬州民已接種了至少一劑疫苗。該命令的其他部分包括放寬對企業的社交距離要求等。

然而，即使接種疫苗人數持續增加，多種的變種病毒仍大肆流行。疾病控制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)博士警告，如果民眾不保持警惕，「末日將迫在眉睫」。

她本周呼籲民眾繼續遵循社交距離等公共衛生準則。 並承認面對現在的狀況，她感到「很害怕」。

拜登也於本周向各州長發出呼籲，要求恢復公共場所戴口罩和其他限制，而非放寬限制。他說，潛在的第四波疫情是「嚴重的威脅」。然而，坎普表示，放寬防疫規定是提振該州經濟的常識性舉動。

「喬治亞州民知道甚麼是正確的事，」坎普在上周接受疫苗接種前表示：「但他們也迫不及待要恢復正常生活。而放鬆這些限制是此過程中的關鍵步驟。」他亦表示，擔心企業無法在擴大經濟限制的情況下生存下去。

喬州將加入其他十幾個州，放寬防疫措施，其中包括密西西比和德州。這兩州的官員取消了口罩令，並允許企業在滿載容量的狀態下營運。

公共衛生官員警告說，儘管傳播率下降，但近日變種病毒傳染性極強，仍可能造成病例的再激增，並削弱全美獲得群體免疫的機會。他們鼓勵喬州人遵循安全準則，預約疫苗施打，繼續戴口罩並與保持社交距離。

州長上周允許所有喬州成年人接種疫苗。該州目前仍面臨分配劑量的挑戰，但已經施打了超過360萬劑疫苗。

喬州 疫苗 社交距離

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