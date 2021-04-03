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美國銀行倡議族裔平等正義 承諾投資12.5億美元 支持亞裔社區

亞特蘭大訊
美國銀行邀請亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung Joe加入該銀行全國社區諮詢委員會。(取自AAAJ)
美國銀行邀請亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung Joe加入該銀行全國社區諮詢委員會。(取自AAAJ)

面對屢屢發生針對亞裔的暴力與歧視行為，總部位於北卡羅來納州夏樂市的美國銀行(Bank of America)宣布將加碼公益投資，推動種族平等、增加經濟機會，承諾的公益投資總額從四年10億美元增加至五年12.5億美元，盼能透過實際行動和投資，深化現有的倡導種族平等的運動，並身體力行鼓勵其他企業共同參與，做出類似的承諾。

美國銀行於2020年6月宣布將於四年內投資10億美元的計劃。直至今日已在包括健康、就業/培訓、可負擔住房和小型企業等重點領域投入超過3.5億美元。 這次宣布加碼的資金將擴大投資範圍，以化解種族歧視以及提倡少數族裔社區平等問題，其中也包括亞裔社區。

美國銀行首席執行長布萊恩·莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示：「針對亞裔族群的攻擊和仇恨言論在過去一年不斷增長，解決長期存在的包容性和種族不平等問題是當務之急。所有公私營機構也清楚地意識到我們必須在此議題上做出更多努力，採取行動並匯集各界力量，以廣泛且團結地應對我們國家正在面臨的關鍵問題。」

另外，美國銀行更承諾立即投入100萬美元的資金，以支持在亞裔社區中進行的宣傳、對話以及互動等相關行動。此次擴大的五年計劃中也將規劃後續更多的投資內容：

•捐助亞美公義促進中心(Asian American Advancing Justice)，協助非營利組織推動公民權利、提高旁觀者干預 (bystander intervention)的意識、進行多語言倡議，並提供社會服務援助和法律支持等。這筆資金將扶助亞美公義促進中心位於亞特蘭大、華盛頓特區、洛杉磯、舊金山及芝加哥的五個分部。

•亞美公義促進中心首席執行長康妮·喬(Connie Chung Joe)將加入美國銀行全國社區諮詢委員會(National Community Advisory Council)，以維持與亞裔社區相關人士的對話和互動，並著手解決性別及種族平等問題。該委員會成員與美國銀行負責公司政策、公司實踐方法和產品部門的領導者保有密切交流，能確保員工、客戶和地方社區獲得支持。

•進一步支持全國亞太裔美國人社區發展聯盟 (The National Coalition for Asian Pacific American Community Development)以及領袖聯盟教育基金(The Leadership Conference Education Fund)。這兩家組織致力於透過以社區為本的工作來加強地方社區資源、宣導和培育。

•透過發起美國銀行員工禮物對等捐贈計劃(Matching gift program)，來提升慈善活動的支持力度。該行員工可以選擇對等捐贈給上述三家非盈利機構，並且可以選擇其他機構進行捐贈。同時，美國銀行決定在接下來的90天內將對等捐贈的最低金額降至1美元，以擴大對全美各地的亞裔社區的支持力度。

美國銀行副董事長阮桐(Thong Nguyen)說：「最近發生在亞特蘭大的槍擊案，提醒我們一定要團結起來反對所有歧視、仇恨言論和暴力行為。我們絕不容忍任何形式的種族歧視。今天的承諾是建立在美國銀行長年致力於促進社會包容性，幫助實現種族平權的努力基礎之上的。」

美國 亞裔 投資

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