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無花無酒不清明 Tower酒莊買酒去！

亞特蘭大工商組
Tower可以在Doraville市紅圈範圍內送酒到府。(取自Tower網站)
Tower可以在Doraville市紅圈範圍內送酒到府。(取自Tower網站)

華人好酒從古迄今便有許多的藉口，宋代詩人王禹偁在以《清明》為題的詩開頭就說：「無花無酒過清明，興味蕭然似野僧。」今年四月五日清明節是周日，正好又是復活節，這麼好的日子，當然得走一趟美國東南區最大的烈酒零售商Tower Beer Wine & Spirits酒莊，挑幾瓶中國酒，祭祖掃墓之餘，再小酌一番。

擁有Doraville和Buckhead兩家分店的Tower酒莊，自新冠病毒以來，為保護客人的健康安全，除限制入店選購的人流外，還推出網上訂貨：TowerWineSpirits.com、店前取貨，提供無接觸式服務。同時Doraville市開放可以送酒的政策後，Tower取得外送執照，可在該市範圍內送酒到府。

Tower是亞特蘭大知名的大型酒莊，自1948年開業以來，以優惠價格供應來自世界各地的名酒。除了各式西洋名酒，如華人熟悉知名的烈酒Camus、Remy Martin、Johnnie Walker、Crown Royal、Jack Daniel’s、Jim Beam等，還有許多華人熟悉來自中國的茅台、女兒紅、棉竹大曲、紹興花雕酒、劍南春、青島啤酒和青島純生啤酒；來自台灣的金門高粱酒，及獲得世界金獎的金車噶瑪蘭威士忌(Kavalan Whisky)。

另外近年受歡迎的日本及韓國燒酒，日本山崎、白州、竹鶴、余市等高級品牌威士忌，還有消費者都相當熟悉的各式日本清酒、日本Kirin、Asahi、Sapporo啤酒、泰國Singha啤酒及新加坡Tiger啤酒等，Tower也一應俱全。

Tower Beer Wine & Spirits網站是TowerWineSpirits.com。在亞城有兩家分店，Doraville分店在華人熟悉的百福大道上，285環城公路外一哩，地址：5877 Buford Hwy, Doraville, GA 30340，電話：770-458-3272。城中區Buckhead分店在Lindbergh地鐵站往南一哩，近85號公路，地址：2161 Piedmont Rd., Atlanta, GA 30324，電話：404-881-0902。營業時間為周一到周六上午9時到晚上10時，周日為下午12時30分到晚上10時。

Tower Beer Wine & Spirits的Doraville分店在華人...
Tower Beer Wine & Spirits的Doraville分店在華人熟悉的百福大道上。

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