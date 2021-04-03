世界台商全球會議明年三月亞城召開籌備會議安排商討500人大會細節及住宿

王德(中)將於今年九月接任世界台灣商會聯合總會會長。左為甘斯維爾台商會會長汪瀛，右為來自達拉斯的準總會秘書長陳世修。

將由王德博士在今年九月接任2021-2022年會長的世界台灣 商會聯合總會(World Taiwanese Chambers of Commerce, WTCC)，明年三月在亞特蘭大 召開全球理監事會議。日前王德、喬治亞州甘斯維爾台商會理事、幹部，與來自達拉斯的準總會秘書長陳世修，在亞城郊區的Saint Ives 鄉村俱樂部為「世界台商總會第28屆第二次理監事聯席會議」，召開籌備會議。

由甘斯維爾台商會會長汪瀛主持的這項籌備會，共有約40人與會，該會榮譽會長王德、歷任與現任七名會長均到會。汪瀛表示，大家主要是商討及安排明年三月中下旬在亞城召開的全球會議，住宿地點等事項，預估屆時會有約500人從世界各地到亞城參加會議。

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩也出席當天的籌備會，並表示會鼎力支持全球會議的召開。

王德於去年9月在台北召開的WTCC當選第28屆總會長，任期從2021年9月開始到2022年。他是世界台商會聯合總會從1994年成立以來，第一位從亞特蘭大地區選出的總會長。

據了解，WTCC成員包括全球六大洲、來自75個國家的187個台商會組成，成員超過4萬人，常設機構位於台北。WTCC第28屆第一次理監事聯席會議將於今年九月下旬在台北召開，屆時王德正式接任總會長。王德的主要工作團隊有擔任總會秘書長的陳世修，他曾任德州 達福地區台灣商會會長，最近被台灣的僑務委員會任命為美南地區僑務委員；而屆時出任財務長的張崧軒，則為甘斯維爾台商會創會會長。