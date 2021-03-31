華人散步遭攻擊 種族歧視蔓延北卡三角區

受害者女兒在步道上拍下攻擊其父的慢跑者。(取自WRAL電視台)

種族歧視和仇恨攻擊蔓延到民風淳樸、居民教育水準高的北卡三角區！早在2月就有人在公共場所被辱罵，上周有華人 和伊朗 人遭受攻擊。警方調查後稱嫌犯為精神病患，不予起訴，華人社區和當事人皆不以為然。

根據abc11電視台報導，已住在凱瑞20多年的伊朗裔米爾達瑪迪(Morteza Mirdamadi)上周三早上在凱瑞白橡樹溪森林步道 (White Oak Creek Greenway)一邊散步，一邊用母語波斯語和朋友打電話。此時一個身著藍色上衣的慢跑者經過，要揮拳揍他，他為了閃躲，手機掉下地，彎腰去撿時，只見一個水瓶從他頭頂飛過。他警告對方他要報警，遭對方吐痰兩次。

一名華人女子當時在步道上和父母遛狗，目睹了這個情景。她說步道上還有其他人，但因為他們看起來是「外國人」，擔心歹徒會轉移目標攻擊他們。果然慢跑者回頭了，她急忙照了相。她說慢跑者目露恨意，口齒不清的大喊類似「回去」的話，然後她父親後腦勺被水瓶擊中。米爾達瑪迪說「這個人很危險，今天出拳，明天可能拿刀，後天可能就是槍了」。

此消息引起華人社區關注，大家在社交媒體上熱烈討論。有一位熱心群友還將歹徒的相片製成尋人海報，準備複印幾百張，到超市及步道上張貼。凱瑞警察局調查結果表示，此事無關種族和民族動機，是這名男子有「精神健康危機」，以該男子的精神狀態為由，不予起訴，也不透露該人姓名。

此結論令華人不以為然，包括受害者。華女接受WRAL電視台採訪時說「怎麼可以他攻擊別人，卻不用承擔任何後果？」表示這種情感創傷讓她以後很難在戶外行走，尤其是獨自一人的時候。華人也在社交媒體上表示無法信服於這個結果，認為這是美國罪犯最常用的辯護藉口，警方和檢方應該提供多一點的事實來支持他們的判斷。有人認為如果真是精神病患者，不該受約束嗎？以後如果再亂攻擊人，誰要負責？

2月下旬一名來自東南亞的華裔居民在活力泉(Holly Springs)的Target百貨公司，遇到一個帶著孩子，年約40歲的女人，在其背後罵他「討厭的中國流感」(Hate the China Flu)。該民眾不願具名。