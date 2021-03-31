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反種族仇恨 教堂山、凱瑞辦悼念亞城槍案活動

記者王明心／北卡羅來納州報導
民眾以燭光紀念受害人。(胡暉提供)
民眾以燭光紀念受害人。(胡暉提供)

北卡華人聯合會(CAFA)和北卡亞裔聯合會(NC Asian American Together)日前因亞特蘭大種族仇恨事件，在教堂山和凱瑞舉辦悼念活動，北卡各級民選官員和警察局局長皆列席參加，不同族裔的公民組織UCA、NAACP、EL Centro Hispan也支援參與，發表聯合聲明。

聲明中除表達對亞特蘭大槍擊事件的悲痛和震驚，也指出疫情期間，仇恨和極端主義、反亞裔仇恨犯罪在全國範圍內增長了149%。有的人在雜貨店裡被辱駡「中國病毒」，有的人被大喊「滾回中國去」。許多老年人不敢獨自外出，父母也害怕把孩子送回學校。他們呼籲所有種族和民族團結一致，敦促民選官員和法律以具體和可執行的計畫，緊急解決針對亞太裔的種族主義行為。

華聯董事和教堂山市議員顧泓彬說明，為了避免疫情期間群聚情形，特地分成兩地舉行，共有約600多名民眾佩戴口罩參加。凱瑞部分是燭光追思晚會，在凱瑞市中心噴泉廣場前舉行。大家默禱之後，國會議員、州議員、市長、市議員等各級民選官員上台致詞，譴責暴力犯罪、仇恨亞裔的行為。民眾手持鮮花或蠟燭，表達對死者的追思。

教堂山部分在富蘭克林大街的和平與正義廣場(Peace and Justice Plaza)舉行，把發言平台留給民眾。數名中學生分享他們在疫情中身為亞裔的感受，在杜克醫院工作的華裔護士描述病人對亞裔醫護人員的語言侮辱。多名不同族裔的活動參加者自發上前表達對種族歧視的不滿。

華聯會長趙西隆表示亞特蘭大事件是現代文明社會的悲哀，也是對有愛心的人的挑戰。亞裔為美國的成功和繁榮做出了貢獻，是這個國家不可分割的一部分，除了譴責最近針對亞太裔的暴力和種族歧視外，也希望大家能思考如何建立和改進不同族裔之間的友誼，現在是採取行動，互相瞭解、學習、幫助的時候了。

不同族裔的民眾參加悼念會，追思亞特蘭大種族仇恨事件受害人。(顧泓彬提供)
不同族裔的民眾參加悼念會，追思亞特蘭大種族仇恨事件受害人。(顧泓彬提供)
民眾拿著標語，呼籲停止仇恨、團結合作。(趙西隆提供)
民眾拿著標語，呼籲停止仇恨、團結合作。(趙西隆提供)
兒童以鮮花紀念受害人。(顧泓彬提供)
兒童以鮮花紀念受害人。(顧泓彬提供)

亞裔 種族歧視 疫情

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