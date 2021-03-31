喬州選舉誠信法通過 反對者提告稱壓制少數族群 籲抵制大企業

喬州投票法修法由州長簽署成為法律。民主黨州議員坎能(Park Cannon)因為在坎普簽署法案當時敲擊州長辦公室的門而遭到逮捕。圖為周一時坎能的支持者在州議會表達不滿。(美聯社)

喬治亞州由共和黨 提出的選舉法修正案上周由州長坎普(Brian Kemp)簽署通過。共和黨人表示，此法可用來恢復選民的信心。但多個反對團體提出訴訟，稱其是壓制少數族群，亦有人呼籲抵制該州的大企業，因為這些企業並未強有力地反對此一法律。

新的選舉法要求申請郵寄投票 者需提出附照片的身分證件，縮短了人們申請缺席選票的時間，並限制了選票投遞箱的位置以及何時可以使用。法條內並禁止人們向排隊等候的選民分發食物或水，並允許由共和黨掌控的州選舉委員會罷免和替換各郡選舉官員。

主持喬州 400多個非洲衛理公會主教教堂(African Methodist Episcopal churches)的主教傑克森(Bishop Reginald Jackson)在致信9萬多信眾的信中說，該法律「是種族主義的，旨在使我們回到吉姆克勞(Jim Crow)時代。」

傑克遜呼籲可口可樂和達美航空等公司的企業領導人應站出來反對此法。如果遭拒，民眾則應該組織並抵制這些公司。

而在一封由美國著名民權領袖的子女所寫的信中則對此表示，「至目前為止，太多立法者未能採取立場，大公司也未能堅持地夠久，以確保每位選民都能公平，公正地獲得選舉權。」此信是由馬丁路德金(Martin Luther King Jr.)的女兒Bernice A. King、C.T. Vivian牧師的兒子Al Vivian，以及已故聯邦眾議員劉易士(John Lewis)的兒子John-Miles Lewis所寫。

據美聯社報導，包括喬州的全美有色人種協進會(NAACP)在內的多個組織周日向州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和州選舉委員會其他成員提起訴訟，稱此法違反了美國憲法和《投票權法》(Voting Rights Act)。

該訴訟中指稱，共和黨「官員們試圖壓制非裔選民和其他有色人種的選票，以維持共和黨在喬州的脆弱地位。」

然坎普在最近的推文中表示：「我簽署喬州《選舉誠信法》(Election Integrity Act)使其成為法律，該法擴大了提前投票的範圍，並確保我們郵寄投票制度的完整性。」

拉芬斯伯格則在周一的採訪中表示，他支持要求郵寄選票者須提出附照片的身分證，但不支持免除州務卿為州選舉委員會主席，而改以州議會任命者代替之的規定。