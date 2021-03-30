8國會議員亞城槍案現場悼念 會面罹難者家屬
八位聯邦眾議員，包括數位國會亞太裔核心小組(Congressional Asian Pacific American Caucus, CAPAC)的成員，周日來到亞特蘭大，至16日發生槍案的三家按摩院獻花致意，並會面部分家屬。議員們並與當地亞裔領袖進行圓桌會議，並表示將要求檢察官以仇恨犯罪起訴嫌犯，且司法部(Department of Justice)應在此案調查中擔任領導角色。
當天參與者包括了加州聯邦眾議員，同時也是CAPAC主席的趙美心(Judy Chu)、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、日裔加州聯邦眾議員高野(Mark Takano)、德州聯邦眾議員格林(Al Green)、韓裔新澤西州聯邦眾議員金(Andy Kim)，以及三位喬治亞州的聯邦眾議員：布爾多(Carolyn Bourdeaux)、威廉斯(Nikema Williams)以及強生(Hank Johnson)。
當天，一行人先至位於艾克沃斯(Acworth)的Young's Asian Massage，再驅車至位於亞城的Gold Spa與Aromatherapy Spa獻花致意，並會面了罹難者譚曉潔的女兒及前夫，以及另一位罹難者Yong Ae Yue的兒子。
趙美心表示，兇手朗恩(Robert Long)案發當天剛購買了槍枝，就立刻至Young's Asian Massage殺害四人，之後再南下27哩到了另兩家水療中心再殺害四人。「這很明顯是有意針對亞裔女性，否則槍手不會選擇這三個地方，這是仇恨犯罪。」然而，迄今包括地方執法部門及司法部，均尚未將其標記為仇恨犯罪。
她認為，近期亞裔遭到攻擊與歧視的情形激增，與COVID-19疫情有關。因前總統川普等人不停地將此病毒稱為「中國病毒」或「功夫病毒」，是將亞裔族群妖魔化。
趙美心表示，CAPAC將提出決議，要求全國建立統一的仇恨犯罪舉報程序，並且建立與新冠病毒有關的仇恨犯罪舉報方針，並會更加緊推行反仇恨法案，以使司法部門加速仇恨犯罪的起訴過程。
孟昭文表示，去年，有超過3800件針對亞裔的仇恨犯罪被舉報，其中有68%是針對女性。亞裔長期以來，其努力及貢獻未被看見聽見，尤其是女性。此行她想要紀念遇難者的生命並傾聽家屬心聲，因為她們的故事就如同其他的美國人一樣。她呼籲社區民眾要團結起來站在一起，說出大家的心聲，「因為我們也是美國人」。
而當天下午，八位議員們亦與五位喬州州議員、四位亞裔代表及當地NGO代表進行圓桌討論。代表台灣社團出席的甘斯維爾台灣商會前會長王立綱律師表示，亞裔常被認為是模範少數民族，因為不會給大家找麻煩，也不抗議不平等的待遇，但這種情形反造成針對亞裔的種族歧視事件不受到執法部門的重視。他建議政府應多任命亞裔人士，讓大家看見亞裔也是美國人並參與美國政治，而槍枝氾濫的問題也需要正視。
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