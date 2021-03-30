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8國會議員亞城槍案現場悼念 會面罹難者家屬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
國會議員們及喬州州議員在Gold Spa外獻花致意。左起為聯邦眾議員Mark Takano、趙美心、Nikema Williams、Carolyn Bourdeaux、孟昭文、Andy Kim及Al Green。(趙美心推特)
國會議員們及喬州州議員在Gold Spa外獻花致意。左起為聯邦眾議員Mark Takano、趙美心、Nikema Williams、Carolyn Bourdeaux、孟昭文、Andy Kim及Al Green。(趙美心推特)

八位聯邦眾議員，包括數位國會亞太裔核心小組(Congressional Asian Pacific American Caucus, CAPAC)的成員，周日來到亞特蘭大，至16日發生槍案的三家按摩院獻花致意，並會面部分家屬。議員們並與當地亞裔領袖進行圓桌會議，並表示將要求檢察官以仇恨犯罪起訴嫌犯，且司法部(Department of Justice)應在此案調查中擔任領導角色。

記者會後聯邦眾議員們合影。左起為Hank Johnson、孟昭文、Mark Ta...
記者會後聯邦眾議員們合影。左起為Hank Johnson、孟昭文、Mark Takano、Carolyn Bourdeaux、趙美心、Andy Kim、Nikema Williams及Al Green。(記者林昱瑄／攝影)
記者會上，議員們說明此行經過及之後將會採取的行動。圖為孟昭文講話。(記者林昱瑄／...
記者會上，議員們說明此行經過及之後將會採取的行動。圖為孟昭文講話。(記者林昱瑄／攝影)

當天參與者包括了加州聯邦眾議員，同時也是CAPAC主席的趙美心(Judy Chu)、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、日裔加州聯邦眾議員高野(Mark Takano)、德州聯邦眾議員格林(Al Green)、韓裔新澤西州聯邦眾議員金(Andy Kim)，以及三位喬治亞州的聯邦眾議員：布爾多(Carolyn Bourdeaux)、威廉斯(Nikema Williams)以及強生(Hank Johnson)。

事發的Gold Spa店外，民眾自發地獻上鮮花悼念。(趙美心推特)
事發的Gold Spa店外，民眾自發地獻上鮮花悼念。(趙美心推特)
國會議員們、喬州州議員及亞城當地亞裔代表們舉行圓桌會談。(王立綱提供)
國會議員們、喬州州議員及亞城當地亞裔代表們舉行圓桌會談。(王立綱提供)

當天，一行人先至位於艾克沃斯(Acworth)的Young's Asian Massage，再驅車至位於亞城的Gold Spa與Aromatherapy Spa獻花致意，並會面了罹難者譚曉潔的女兒及前夫，以及另一位罹難者Yong Ae Yue的兒子。

趙美心表示，兇手朗恩(Robert Long)案發當天剛購買了槍枝，就立刻至Young's Asian Massage殺害四人，之後再南下27哩到了另兩家水療中心再殺害四人。「這很明顯是有意針對亞裔女性，否則槍手不會選擇這三個地方，這是仇恨犯罪。」然而，迄今包括地方執法部門及司法部，均尚未將其標記為仇恨犯罪。

她認為，近期亞裔遭到攻擊與歧視的情形激增，與COVID-19疫情有關。因前總統川普等人不停地將此病毒稱為「中國病毒」或「功夫病毒」，是將亞裔族群妖魔化。

趙美心表示，CAPAC將提出決議，要求全國建立統一的仇恨犯罪舉報程序，並且建立與新冠病毒有關的仇恨犯罪舉報方針，並會更加緊推行反仇恨法案，以使司法部門加速仇恨犯罪的起訴過程。

記者會後，眾國會議員們與喬州州議員合影。(記者林昱瑄／攝影)
記者會後，眾國會議員們與喬州州議員合影。(記者林昱瑄／攝影)
事發的Young's Asian Massage已被民眾所獻上的鮮花淹沒。(Em...
事發的Young's Asian Massage已被民眾所獻上的鮮花淹沒。(Emily Li提供)

孟昭文表示，去年，有超過3800件針對亞裔的仇恨犯罪被舉報，其中有68%是針對女性。亞裔長期以來，其努力及貢獻未被看見聽見，尤其是女性。此行她想要紀念遇難者的生命並傾聽家屬心聲，因為她們的故事就如同其他的美國人一樣。她呼籲社區民眾要團結起來站在一起，說出大家的心聲，「因為我們也是美國人」。

孟昭文(左起)向譚曉潔的女兒Jami Webb、女兒的未婚夫Kevin Chen...
孟昭文(左起)向譚曉潔的女兒Jami Webb、女兒的未婚夫Kevin Chen，以及前夫Michael Webb致意。(孟昭文辦公室提供)

而當天下午，八位議員們亦與五位喬州州議員、四位亞裔代表及當地NGO代表進行圓桌討論。代表台灣社團出席的甘斯維爾台灣商會前會長王立綱律師表示，亞裔常被認為是模範少數民族，因為不會給大家找麻煩，也不抗議不平等的待遇，但這種情形反造成針對亞裔的種族歧視事件不受到執法部門的重視。他建議政府應多任命亞裔人士，讓大家看見亞裔也是美國人並參與美國政治，而槍枝氾濫的問題也需要正視。

紐約州聯邦參議員孟昭文在Young's Asian Massage店外獻花。(孟...
紐約州聯邦參議員孟昭文在Young's Asian Massage店外獻花。(孟昭文辦公室提供)
左起為趙美心、王立綱。(王立綱提供)
左起為趙美心、王立綱。(王立綱提供)

亞裔 眾議員 仇恨犯罪

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